Son Dakika Haberleri: Vanlı Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
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Vanlı Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

4 dakika önce

Vanlı 162 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni, Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Vanlı Kıbrıs gazilerine madalya ve berat, System.String[]
Vanlı 162 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni, Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Van TSO'da düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz'ın açılış konuşmasını ardından kürsüye çıkan Vali Mehmet Emin Bilmez, kahraman Türk Ordusu'nun 1974 yılında Kıbrıs'a harekat düzenlediğini hatırlattı. Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızı baskıdan, zulümden kurtarmak için Kıbrıs'a harekat yapıldığına dikkat çeken Vali Bilmez, "Bu harekatta vatan uğruna, namus uğruna şehitler verildi. Bu harekatta ayrıca gazilerimiz de oldu. İşte bu harekata katılan gazilerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bir kadirşinaslık gösterdi. Bize Milli Mücadele Madalyası ve Beratı gönderdi. Bizde onların adına bu madalyaları, gazilerimize, vefat edenlerin ise ailelerine takdim ettik. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bu gazi ve şehitlerimiz son olur. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Emin Bilmez ve il protokolü gazilerimize madalya ve beratlarını takdim etti.

Fotoğraf çekimi ve dua okunmasıyla son bulan programa, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Uğur, gaziler ve yakınları katıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:37 Kaynak: İHA
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