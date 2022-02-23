Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan - Son Dakika
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Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan

23.02.2022 12:29
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan

Van'ın Gürpınar ilçesinde kravata olan düşkünlüğüyle tanınan 70 yaşındaki Bedir Akbulut, koleksiyonuna, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerinin bulunduğu kravatı eklemenin sevincini yaşıyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kravata olan düşkünlüğüyle tanınan 70 yaşındaki Bedir Akbulut, koleksiyonuna, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerinin bulunduğu kravatı eklemenin sevincini yaşıyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta, adının verildiği "Bedir Bey" mezrasında oturan ve 7 yaşından bu yana boynundan kravatını eksik etmeyen 4 çocuk babası Akbulut, 63 yılda valilerin, bürokratların, siyasetçilerin ve yakınlarının hediyeleriyle biriktirdiği 1500 kravata adeta gözü gibi bakıyor.

Günlük işlerini yaparken, hayvanlarıyla ilgilenirken bile takım elbise ve kravatını çıkarmayan Akbulut'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerinin işlendiği kravat gönderildi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, evinde ziyaret ettikleri Akbulut'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gönderilen kravatı teslim etti.

Hayatındaki en anlamla hediyelerden birini aldığını belirten Akbulut, koleksiyonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin baş harflerinin bulunduğu kravatı eklemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Ömrüm boyunca çıkarmayacağım"

Geçen hafta da AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kravat gönderdiğini aktaran Akbulut, çocukluğunda başlayan kravat tutkusunun aldığı hediyelerle sürekli arttığını dile getirdi.

Son günlerde kendisine birçok kravatın ulaştırıldığını anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"Kravatları çok seviyorum. Bugün Cumhurbaşkanı'mızdan çok güzel bir kravat hediye aldım. Ömrüm boyunca bu kravatı takacağım. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Yine AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da kravat gönderdi. Kravatlarıma yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşıyorum."

"Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederiz"

Belediye Başkanı Tanış ise Akbulut'un renkli yaşamıyla ilçede sevilen biri olduğunu belirtti.

Bedir Akbulut'un kravat tutkusunun basında yer aldığını anlatan Tanış, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kendi isminin yazıldığı bir kravat gönderdi. Bugün Bedir Bey'i ziyaret ederek kravatı teslim ettik. Bunca yoğunluğu arasında, dünya siyasetiyle ilgilenmesine rağmen Akbulut'u unutmayan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Dünya lideri olmak böyle bir şey. Cumhurbaşkanı'mıza, Gürpınar'ımızı, Akbulut'u unutmadığı için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Güngör de "Bedri Bey, takım elbiseleri ve kravat koleksiyonuyla bilinen bir vatandaşımız. Cumhurbaşkanımız, vatandaşlarının durumuna oldukça duyarlı. Gürpınar'ın ücra bir mahallesinde yaşayan Bedir Bey'i unutmadı. Duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ederiz." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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