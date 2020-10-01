Vanlı kürekçiler Sakarya'dan madalyayla döndü

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kürek Takımı, Sakarya'da yapılan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasından 2 Türkiye üçüncülüğüyle döndü.

Türkiye Kürek Federasyonu 2020 faaliyet programı kapsamında 26-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonasına katılan Vanlı sporcular kente döndü.

Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 3 gün devam eden zorlu yarışmada gösterdikleri performansla göz dolduran sporculara bundan sonra katılacakları yarışmalarda başarılar diledi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kürek Antrenörü Taner Demir de şampiyonaya katılan tüm sporcuların finale kalarak büyük başarı elde ettiğini söyledi.