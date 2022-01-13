Vanlı lise öğrencileri İspanya'da staj yaptı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Çok Programlı Anadolu Lisesinde çocuk gelişimi bölümü öğrencileri İspanya'da staj gördü.

Okul müdürü Mehmet Fatih Amcalar, yaptığı açıklamada, "Erasmus Mesleki Eğitim Projesi" ile öğrencilere yurt dışında staj görme deneyimi yaşattıklarını söyledi.

Okuldaki öğretmenler tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje kapsamında 16 öğrencinin üç hafta İspanya'da eğitim aldığını anlatan Amacalar, "Önceki senelerde hazırlamış olduğumuz Erasmus projeleri ile bilişim teknolojileri eğitimi alan öğrencilere Çekya ve Hollanda gibi ülkelerde de staj yapma imkanı sağladık. Öğretmenlerimizin desteğiyle bu yıl da çocuk gelişimi bölümü öğrencilerine böyle bir imkan sağladık. Lisemiz sadece uluslararası boyutta değil, aynı zamanda yerelde de oldukça faal çalışmalara imza atmakta." dedi.