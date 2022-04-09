Milli atlet Nevin İnce, Başkale'deki travertenlerde antrenman yaptı - Son Dakika
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Milli atlet Nevin İnce, Başkale'deki travertenlerde antrenman yaptı

09.04.2022 11:45

Vanlı milli atlet Nevin İnce, Başkale ilçesinde bulunan travertenlerde antrenman yaptı.

Vanlı milli atlet Nevin İnce, Başkale ilçesinde bulunan travertenlerde antrenman yaptı.

Ulusal ve uluslararası müsabakalar öncesi hazırlıklarını Van'da sürdüren Nevin İnce, kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için Başkale ilçesindeki travertenleri ziyaret edip, antrenörü Erhan Çalışkan ile burada antrenman gerçekleştirdi.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar almak istediğini belirterek, "Hedefim Avrupa'da madalya kazanarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Tüm sporcular gibi olimpiyatlara gidip Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bugün de Başkale'ye geldim ve travertenleri gördüm. Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki travertenlerin aynısı. Burada antrenman yaptım. Çok güzel bir yer, doğal bir güzellik var." ifadelerini kullandı.

Antrenör Çalışkan ise bölgenin doğal güzelliklerinden bahsederek, "Buralar turizme kazandırılabilir. Doğaseverler, sporcular ve gezginler için güzel mekan." değerlendirmesinde bulundu.

Milli atlet Nevin İnce, Başkale'deki travertenlerde antrenman yaptı
Milli atlet Nevin İnce, Başkale'deki travertenlerde antrenman yaptı
Milli atlet Nevin İnce, Başkale'deki travertenlerde antrenman yaptı
Milli atlet Nevin İnce, Başkale'deki travertenlerde antrenman yaptı
Milli atlet Nevin İnce, Başkale'deki travertenlerde antrenman yaptı
Milli atlet Nevin İnce, Başkale'deki travertenlerde antrenman yaptı
Milli atlet Nevin İnce, Başkale'deki travertenlerde antrenman yaptı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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