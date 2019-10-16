Vanlı miniklerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Minik öğrencilerden birinin komando kamuflajı giyerek selam durması ise görenleri duygulandırdı. - VAN

Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı 'na Vanlı minikler de destek verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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