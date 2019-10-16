Son Dakika Haberleri: Vanlı miniklerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
Son Dakika Güncel Vanlı miniklerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Vanlı miniklerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Vanlı minikler de destek verdi.

Vanlı miniklerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Vanlı minikler de destek verdi.


Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizlibelen Mahallesi'ndeki Yusuf Tunç İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde dev Türk bayrağı açarak harekatı yürütün Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. 'Barış Pınarı' yazısı açan öğrenciler, oluşturdukları 'TSK' koreografisiyle büyük beğeni kazandı.


Minik öğrencilerden birinin komando kamuflajı giyerek selam durması ise görenleri duygulandırdı. - VAN

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?
Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi Yunanistan'da açılan pankart ve kötü tezahürat sonrası Türk oyuncular sahayı terk etti İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 16:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vanlı miniklerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]