Vanlı miniklerden 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Vanlı minikler de destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:22 Kaynak: İHA
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Vanlı minikler de destek verdi.
Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizlibelen Mahallesi'ndeki Yusuf Tunç İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde dev Türk bayrağı açarak harekatı yürütün Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. 'Barış Pınarı' yazısı açan öğrenciler, oluşturdukları 'TSK' koreografisiyle büyük beğeni kazandı.
Minik öğrencilerden birinin komando kamuflajı giyerek selam durması ise görenleri duygulandırdı. - VAN
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