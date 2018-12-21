Son Dakika Haberleri: Vanlı Miniklerden Örnek Davranış

Vanlı Miniklerden Örnek Davranış

2 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesindeki minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında engelliler ve sokak hayvanları yararına kermes düzenledi.

Vanlı Miniklerden Örnek Davranış, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesindeki minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında engelliler ve sokak hayvanları yararına kermes düzenledi.

İpekyolu ilçesindeki Sevgili Öğretmenim Anaokulu öğrencileri tarafından "Yerli Malı Haftası" kapsamında kermes düzenlendi. Okul yönetimi ve velilerin işbirliğiyle düzenlenen kermeste börekler, pastalar, meyveler, kekler, sarmalar ve içecekler satışa sunuldu. Velilerine ve etkinliğe katılan herkese satış yapan minik öğrenciler, elde edilecek geliri ise engelli çocuklarla dayanışma ve sokak hayvanlarının korunması, barınak yapılması ve tedavi ihtiyaçları için kullanılacak.

Sevgili Öğretmenim Anaokulu Müdürü Cengiz Ergül, gurur verici bir etkinliği gerçekleştiren öğretmenlere, velilere ve minik öğrencilere teşekkür ederek, "Amacımız engelli vatandaşlara yönelik toplumsal yaşamda karşılaştıkları yapay engellerin aşılmasına bir nebze katkı sunmaktır. Diğer amacımız da sokak hayvanlarını korumaktır" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:36 Kaynak: İHA

Van, Yerli Malı, İpekyolu, Güncel
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