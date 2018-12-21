Vanlı Miniklerden Örnek Davranış

Van'ın İpekyolu ilçesindeki minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında engelliler ve sokak hayvanları yararına kermes düzenledi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki minik öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında engelliler ve sokak hayvanları yararına kermes düzenledi.



İpekyolu ilçesindeki Sevgili Öğretmenim Anaokulu öğrencileri tarafından "Yerli Malı Haftası" kapsamında kermes düzenlendi. Okul yönetimi ve velilerin işbirliğiyle düzenlenen kermeste börekler, pastalar, meyveler, kekler, sarmalar ve içecekler satışa sunuldu. Velilerine ve etkinliğe katılan herkese satış yapan minik öğrenciler, elde edilecek geliri ise engelli çocuklarla dayanışma ve sokak hayvanlarının korunması, barınak yapılması ve tedavi ihtiyaçları için kullanılacak.



Sevgili Öğretmenim Anaokulu Müdürü Cengiz Ergül, gurur verici bir etkinliği gerçekleştiren öğretmenlere, velilere ve minik öğrencilere teşekkür ederek, "Amacımız engelli vatandaşlara yönelik toplumsal yaşamda karşılaştıkları yapay engellerin aşılmasına bir nebze katkı sunmaktır. Diğer amacımız da sokak hayvanlarını korumaktır" dedi. - VAN

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