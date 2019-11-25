Son Dakika Haberleri: Vanlı öğrenci Abdulselam Arslan'ın Bakan Ersoy'un hediye ettiği kamera ile çektiği görüntüler (2)
Son Dakika Güncel Vanlı öğrenci Abdulselam Arslan'ın Bakan Ersoy'un hediye ettiği kamera ile çektiği görüntüler (2) - Son Dakika

Vanlı öğrenci Abdulselam Arslan'ın Bakan Ersoy'un hediye ettiği kamera ile çektiği görüntüler (2)

6 saat önce

Paketin içinden çıkartılan kamera Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paket içindeki kamerayı çocuğa hediye etmesi Abdulselam Arslan'ın kamerayı omzuna alması Abdulselam Arslan'ın hediye edilen kamera ile çektiği görüntüler Bakan Ersoy'un soruyu cevaplaması Etkinliği takip eden...

Paketin içinden çıkartılan kamera

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paket içindeki kamerayı çocuğa hediye etmesi

Abdulselam Arslan'ın kamerayı omzuna alması

Abdulselam Arslan'ın hediye edilen kamera ile çektiği görüntüler

Bakan Ersoy'un soruyu cevaplaması

Etkinliği takip eden gazeteciler ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti. Abdulselam Arslan, hediye edilen kamera ile Bakan Ersoy ile röportaj yaptı. (2)

Vanlı öğrenci Abdulselam Arslan'ın Bakan Ersoy'un hediye ettiği kamera ile çektiği görüntüler (2)

mehmet ersoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:09 Kaynak: AA
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