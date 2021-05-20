Okuduğu İngilizce kitabın film afişini çizerek "Oxford" yarışmasında birinci oldu - Son Dakika

Okuduğu İngilizce kitabın film afişini çizerek "Oxford" yarışmasında birinci oldu

20.05.2021 11:58

Van'da imam hatip ortaokulu öğrencisi Elif Beyza Sonduk, Oxford Üniversitesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Oxford Big Read İngilizce Kitap Okuma Yarışması'nın "film posteri" kategorisinde Türkiye birinciliğini kazandı.

Van'da imam hatip ortaokulu öğrencisi Elif Beyza Sonduk, Oxford Üniversitesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Oxford Big Read İngilizce Kitap Okuma Yarışması'nın "film posteri" kategorisinde Türkiye birinciliğini kazandı.

Edremit İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Sonduk, İngilizce öğretmeninin yönlendirmesiyle Oxford Üniversitesi Yayınlarının düzenlediği kitap okuma yarışmasına katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde internet üzerinden öğretmeniyle iletişim kuran Sonduk, The Coldest Place on Earth (Dünyadaki En Soğuk Yer) isimli kitabı okudu.

Kitaptan esinlenerek çizdiği afişle jüri üyelerinden tam not alan Sonduk, iyi bir dil eğitimiyle gelecekte ülkesine yararlı bireyler yetiştirmek istiyor.

"Birinci seçildiğim için çok mutluyum"

Sonduk, AA muhabirine, salgın nedeniyle uzun süredir çevrim içi olarak eğitime devam ettiğini söyledi.

Yüz yüze eğitim olmadığı için yarışma sürecinde zaman zaman zorlandığını anlatan Sonduk, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizle internet üzerinden iletişim sağlıyoruz. Yarışmaya katılmam için İngilizce öğretmenim Dilek Güngör bana yardımcı oldu. İlk etapta İngilizce kitabımı okumaya başladım. Kitabı okurken önemli yerleri not alıyordum. Bu kitaptan yola çıkarak çizdiğim afişi öğretmenim yarışmaya gönderdi. İngiltere ve Norveç bayraklarını, denizi ve gemiyi afişime çizdim. Kendime güveniyordum. Birinci olmayı çok istiyordum. Derece elde ettiğim için çok mutluyum. Birçok ildeki okuldan öğrenciler yarışmaya katılmıştı. Rakiplerimin arasında birinci seçilmem benim için çok önemliydi."

"İlimiz için gurur verici bir başarı oldu"

İngilizce öğretmeni Dilek Güngör ise görev yaptığı okullarda öğrencilerini İngilizce Kitap Okuma Yarışması'na hazırladığını anlattı.

Bu yıl salgın nedeniyle yarışma bilgilerini internet üzerinden öğrencilerine ilettiğini belirten Güngör, şöyle konuştu:

"Okulumuzdan 9 öğrenci yarışmaya katıldı. Öğrencilerimin okuyabilecekleri İngilizce kitapları seçtim. Okumaları için belli bir süre verdim. Kitapları okuyan öğrencilerin hem İngilizce kelime dağarcıkları gelişiyor hem de okuduklarını daha iyi anlayabiliyorlar. Öğrencim okuduğu kitapla ilgili bir film çekilecekse o filmin afişi nasıl olur diye düşündü ve güzel bir afiş çizdi. Türkiye'de 7 ve 8. sınıflar kategorisinde birinci oldu. Sonuç açıklandığında çok mutlu olduk. Türkiye çapında böyle bir başarıyı elde etmek bizim için çok önemliydi. İlimiz için gurur verici bir başarı oldu."

Okuduğu İngilizce kitabın film afişini çizerek Oxford yarışmasında birinci oldu
Okuduğu İngilizce kitabın film afişini çizerek Oxford yarışmasında birinci oldu
Okuduğu İngilizce kitabın film afişini çizerek Oxford yarışmasında birinci oldu
Okuduğu İngilizce kitabın film afişini çizerek Oxford yarışmasında birinci oldu

İmam Hatip, İngilizce, Kitap, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okuduğu İngilizce kitabın film afişini çizerek 'Oxford' yarışmasında birinci oldu - Son Dakika


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