Vanlı öğrenci yarışmada kazandığı ödülü Kızılaya bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi

Vanlı öğrenci yarışmada kazandığı ödülü Kızılaya bağışladı

23.03.2022 10:20
Vanlı öğrenci yarışmada kazandığı ödülü Kızılaya bağışladı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen İstiklal Marşı konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren Hayrunisa Sinoğlu, kazandığı 200 lira ödülü Türk Kızılaya bağışladı.

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen İstiklal Marşı konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren Hayrunisa Sinoğlu, kazandığı 200 lira ödülü Türk Kızılaya bağışladı.

Kazım Karabekir Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Sinoğlu, ilçe genelinde düzenlenen İstiklal Marşı konulu kompozisyon yarışmasında ikinci oldu.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarak kazandığı ödülü yardım kuruluşuna bağışlamasından etkilenen Sinoğlu da aldığı 200 liralık ödülü Türk Kızılaya bağışlamaya karar verdi.

Türk Kızılay Şubesine giderek parayı teslim eden Sinoğlu, Kızılay gönüllüsü olma talebinde bulundu.

Katıldığı yarışmada ilçe genelinde ikinci olduğunu belirten Sinoğu, "Yarışmada başarılı olduğum için çok mutluyum. Kazandığım ödülü milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy gibi bağışlamak istedim ve Kızılaya teslim ettim. Bana destek verenlere teşekkür ederim." dedi.

Erciş Türk Kızılay Şube Balkanı Kurbani Özdaş, "İlçede düzenlenen yarışmada Hayrunisa Sinoğlu isimli öğrencimiz ödüle layık görülmüş. Kazandığı ödüllü de Kızılay'a bağışlamak istediğini belirtmiş. Bu duyarlılığından dolayı, tüm öğrencilerimize örnek olması açısından çok teşekkür ediyoruz. Kızımızın yaptığı bağış bizi onurlandırdı." diye konuştu.

Sinoğlu'na Kızılay yetkilileri tarafından okul çantası hediye edildi.

YORUMLAR
500
Türk Kızılaydan Bosna Hersek'teki Ukraynalı göçmenlere ziyaret Türk Kızılaydan Bosna Hersek'teki Ukraynalı göçmenlere ziyaret Reyhanlı'da Suriyeliler sağlık taramasından geçirildi Reyhanlı'da Suriyeliler sağlık taramasından geçirildi

İstiklal Marşı, Hisarcık, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı öğrenci yarışmada kazandığı ödülü Kızılaya bağışladı - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Ablası tutuklanan Ciciş Kardeşler'den Esra, o akşam balıkçıda yemek yedi
10:15 Son Dakika: 2021'de işsiz sayısı 121 bin kişi azalmış! Yeni sayı 3 milyon 919 bin kişi
10:12 Norveçliye sorulan "Coğrafya kader midir?" sorusunun cevabı gündem oldu: Burada şımarıklar mutsuz olur
10:09 Transfer için savaşacaklar! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için girişimde bulundu
10:06 Rus Albay Albay Alexei Sharov, Mariupol'da öldürüldü
09:44 Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı!
09:37 Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu!
09:30 Son dakika! Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 10:27:44. #1.12#
SON DAKİKA: Vanlı öğrenci yarışmada kazandığı ödülü Kızılaya bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement