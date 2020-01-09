Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor - Son Dakika

Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor

6 saat önce

VAN'ın Edremit ilçesinde özel okul öğrencileri, Almanya'da geliştirilen ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan 'Life Kinetik' (görsel algı, bilişsel beceriler ve fiziksel egzersizler ile beyin eğitimi) eğitim programıyla matematik dersi işliyor.

Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor, System.String[]

VAN'ın Edremit ilçesinde özel okul öğrencileri, Almanya'da geliştirilen ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan 'Life Kinetik' (görsel algı, bilişsel beceriler ve fiziksel egzersizler ile beyin eğitimi) eğitim programıyla matematik dersi işliyor. Çeşitli materyaller kullanılarak verilen eğitim programında, öğrenciler hem öğreniyor, hem de eğleniyor.

Özel Hürriyet Koleji'nde beden eğitimi öğretmeni İdris Demir, gittiği Almanya'da eğitimini aldığı 'Life Kinetik' programını bulunduğu okulda uygulama kararı aldı. Demir, okuldaki diğer öğretmenlere programı anlattı. 850 öğrencinin eğitim gördüğü okulda birçok öğrencinin sevmediği ders olan matematikte bu program uygulanmaya başlandı. Matematik öğretmenleri, ilkokul çağındaki öğrencilere kartondan yapılan materyaller vasıtasıyla matematik dersini anlatmaya başladı.

Beden eğitimi öğretmeni İdris Demir, Life Kinetik programının Almanya'da geliştirilip, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir eğitim programı olduğunu belirterek, "Program beyin nörolaglarını daha canlı tutarak beyin jimnastiğini sağlıyor. Beyin karmaşıklığı çözmede çok haz aldığından dolayı bununla birlikte beyni harekete geçirip, zor olan konuların daha eğlenceli ve daha zevkli hale getirip öğrencilerin tam öğrenmeyi sağlanmasını sağlıyor. Biz de okulda görev yapan öğretmenlerimize bu programın modüllerini öğretiyoruz. Öğretmenlerimiz de bu modülleri, kendi derslerinde çocuklara çeşitli materyaller aracılığıyla anlatıyorlar" dedi.

ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENİYOR, HEM EĞLENİYORLAR

Aynı zamanda milli karate sporcusu olduğunu anlatan Demir, "Şu an Van'da sadece bizim okulda matematik derslerinde bu program uygulanıyor. Böylelikle öğrenciler matematik konusunda kendilerini daha çabuk geliştiriyor. Artık klasik bir yöntemden öğrenciler çıkmış oldu. Daha eğlenceli, daha zevkli bir ders işlemeye başladılar. Bu program sayesinde öğrenciler hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Adem Ertuş ise, programın öğrencilerin matematik dersine ilgilerini artırdığını dile getirerek, "Matematik dersinde toplama işlemini kartondan materyallerle yapıyoruz. Bütün topları materyale atıyoruz. Öğrenciler materyalin içine attıkları topları toplayarak işlemi daha çabuk öğreniyor. Hem öğreniyorlar, hem eğleniyorlar" dedi.


Almanya, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:20 Kaynak: DHA
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