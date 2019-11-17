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Vanlı öğrenciler geziye gönderildi

6 saat önce

Van'da öğrenciler, İçişleri Bakanlığının "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında geziye gönderildi.

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Van'da öğrenciler, İçişleri Bakanlığının "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında geziye gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca, okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle, Doğu ve Güneydoğu illerindeki 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri için proje başlattı.

Bu kapsamda, Van ve Ağrı'dan 84 öğrenci Ankara, İstanbul ve Çanakkale illerini kapsayan bir haftalık geziye gönderildi.

İlk öğrenci grubunu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Ferit Melen Havalimanından uğurladı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Vali Bilmez, "Ankara, İstanbul ve Çanakkale'deki tarihi ve turistik mekanları gezin. Oradaki arkadaşlarınızla, insanlarla kaynaşın. İlimizin güzelliklerini anlatın. Onları da Van'a davet edin." dedi.

İkinci öğrenci grubu da 17-24 Kasım'da geziye gönderilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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