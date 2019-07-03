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Vanlı öğrenciler İstanbul'a uğurlandı

2 saat önce

Van'daki 80 öğrenci, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz okulu kapsamında İstanbul'a uğurlandı.

Vanlı öğrenciler İstanbul'a uğurlandı, System.String[]
Van'daki 80 öğrenci, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz okulu kapsamında İstanbul'a uğurlandı.

Van İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerinin genç kuşaklara gösterilmesi, milli ve manevi değerlerin aktarılması, gençlerin temel İslami bilgilerini artırmak, milli manevi değerlere uygun kardeşlik ruhuyla sosyalleşme imkanları oluşturmak amacıyla gezi, piknik ve doğal kampı etkinlikleri çerçevesinde, Van'dan rehber öğreticiler refakatinde 80 öğrenci İstanbul'a uğurlandı. Programa İl Müftülüğünü temsilen İpekyolu İlçe Müftüsü ve aynı zamanda Van İl Müftü Yardımcısı Vekili Sacit Emiri, Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Demirel, İl Müftülüğü personelleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Demirel'in yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler aileleri ile vedalaşarak uçağa bindiler.

Aynı gün saat 09.25'de ise "Yazımda Kardeşlik Var" yaz okulu projesi kapsamında çeşitli illerden, Van'a gelen öğrencilerin ilk grubu havaalanında karşılanarak otobüslerle kalacakları mekanlara götürüldü. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
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