Vanlı öğrenciler sanatla kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vanlı öğrenciler sanatla kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor - Son Dakika

Vanlı öğrenciler sanatla kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde açılan resim ve müzik kurslarıyla çocuklar kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak sanatla buluşuyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde açılan resim ve müzik kurslarıyla çocuklar kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak sanatla buluşuyor.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezince müzik ve görsel sanatlar alanında açılan kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Okul saatlerinin dışında merkezde sanat alanlarında eğitim gören çocuklar, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Merkezde kurs veren resim öğretmeni Fidan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sanatla buluşturmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin birçok alanda kendilerini geliştirmelerine olanak sağladıklarını ifade eden Ermiş, "Öğrencileri sadece resim ya da müzik dersleriyle bağlı tutmayarak arkadaşları arasında ilişki sevgi saygı aşılamaya çalışıyoruz. Hafta sonunu dört gözle bekliyorlar. Onları sıkmadan müzikle, resimle buluşturuyoruz." dedi.

Eğlenceli etkinliklerle çocuklara sanatı sevdirdiklerini anlatan Ermiş, şunları kaydetti:

"Amacımız gençlerimizi kazanmak. İlk kursu açtığımızda parmak sayısı kadar öğrenci varken şuan tüm gün ders veriyoruz. Güzel ortamı gören öğrenciler bir sonraki hafta başka arkadaşlarını alıp getiriyor. Sanatla buluşan çocuklar okullarını da sevmeye başladılar. Bu tür kursları düzenleyerek çocukları dışarıdaki tehlikelerden koruyarak sanatsal bir kazanım sağlama amacındayız."

Öğrencilerden Hakan Bilici de kurslar sayesinde derslerindeki başarısının da arttığını belirterek, "Kursta hocamız farklı bir şekilde resim çizdiriyor. Resim çizerken bir anda kalemleri bırakıp halay çekiyoruz. Bu da bizim resme motivasyonumuzu arttırıyor. Dersler çok eğlenceli geçiyor." ifadelerini kullandı.

Vanlı öğrenciler sanatla kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor

Tuşba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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