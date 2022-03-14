Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu

14.03.2022 16:21
Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu

Van'da ilkokulu öğrencileri, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüsü oldu.

Van'da ilkokulu öğrencileri, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüsü oldu.

Edremit ilçesi Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulunda düzenlenen etkinlikte TEMA Vakfı Edremit Temsilciliği tarafından öğrencilere üyelik kartı ile rozetleri takılırken sınıf kapılarına ise TEMA logosu yapıştırıldı.

TEMA Vakfı Edremit Temsilcisi Bahise Erdem, Şehit Jandarma Yarbay Pilot Yusuf Turgut İlkokulunun kentin ilk TEMA okulu olarak belirlendiğini söyledi.

Okul müdürü Ömer Aslan da doğanın kendi başına bir laboratuvar olduğunu, insanların doğanın varoluşundan bu yana ondan yararlandığını ifade etti.

YORUMLAR
500
İranlıların Nevruz tercihi Van oldu İranlıların Nevruz tercihi Van oldu Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu

Edremit, Türkiye, Şehit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki olayına bakan hakimin sözleri, davaya damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:24:49. #1.13#
SON DAKİKA: Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement