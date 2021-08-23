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Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor - Son Dakika

Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor

23.08.2021 10:27

Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor Van'da İpekyolu Gençlik Merkezinde resim kursuna giden öğrenciler, yetenek sınavı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor

VAN - Van'da İpekyolu Gençlik Merkezinde resim kursuna giden öğrenciler, yetenek sınavı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

İpekyolu Gençlik Merkezinde resim kursuna katılan yaklaşık 40 öğrenci, yetenek sınavına hazırlanıyor. Yetenek sınavı öncesinde öğrencileri deneme sınavına tabi tuttuklarını belirten kurs hocaları, amaçlarının tüm öğrencileri üniversitelere yerleştirmek olduğunu söyledi. Öğrencilerin deneme sınavı ile heyecan ve streslerini atabildiğini dile getiren İpekyolu Gençlik Merkezi Resim Öğretmeni Naci Omur, "Öğrencilerimize sınav formatında, bir deneme sınavı yaptık. Amacımız öğrencilerimizin deneyim kazanması ve sınav heyecanını üzerlerinden atmasıdır" dedi.

Yetenek sınavına girecek öğrenciler için bir yol haritası belirlediklerini dile getiren Omur, "Bizler öğrencilerimiz için bir yol haritası belirledik. Bu yol haritamızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller yer alacak. İlk sınavımız Mardin'de olacak. Ondan sonra sırasıyla Malatya, Iğdır, Bitlis, Şırnak ve en son Van olacak. Bizler de öğrencilerimizle birlikte sınava gideceğiz. Şu an yetenek sınavlarına girebilecek öğrenci sayımız 40. Bunun yanında kendi imkanlarıyla gidecek öğrencilerimiz de var. Gençlik merkezi olarak yaptığımız proje çerçevesinde, sınava girecek öğrencilerimizin servis, konaklama gibi hizmetlerini karşılayacağız. İnşallah öğrencilerimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin kurslara olan ilgisinin iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Omur, "Kurslarımız tamamen ücretsiz. Hocalarımız tamamen deneyimli ve profesyonel olup atölyelerimiz kullanışlı. Bu nedenle kurslarımıza olan ilgi ve alaka çok güzel" diye konuştu.

Öğrenciler ise ücretsiz kurslar sayesinde sınava hazırlandıklarını belirterek, yetkililere teşekkür ettiler. Hedefinin Ankara Moda Tasarım Üniversitesi olduğunu belirten Büşra Turgut isimli öğrenci, "Resim üzerine hobi olarak başladım. Daha önce spor üzerine ilerliyordum. Bölümüm moda tasarım olduğu için gençlik merkezine gelerek resim üzerinden ilerlemeye başladım. Bu bana çok avantajlar sağladı. Hocalarımızın sayesinde ilerlemeye başladım. Ankara Moda Tasarım Üniversitesini düşünüyorum" dedi.

Gençlik merkezlerinin kendisi gibi birçok öğrenciye imkanlar sağladığını vurgulayan Turgut, "Önceden resim hakkında fikrim yoktu ama buraya geldiğimde resmin sadece karakalemden ibaret olmadığını anladım. Resmin detaylarını, renklerini, bölümlerini öğrendim. Bunun yanında sınav öncesinde motivasyon gezileri ve etkinlikler çok güzel. Ücretsiz olması da ayrıca bizim için avantajlı" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor
Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor
Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor
Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor

Yol Haritası, İpekyolu, Moda, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor - Son Dakika


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