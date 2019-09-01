Vanlı öğrencilerin büyük başarısı

Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu (MTA) Lisesi öğrencileri, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde düzenlenecek olan "Teknofest Fetih 1453" yarışmasında finale kaldı.



Robotların, İstanbul'un fethini sembolik olarak canlandıracağı 'Robotik Fetih 1453' yarışmasında, yarışmacılar tarafından tasarlanacak olan robotların Fatih Sultan Mehmet Han'ın gemileri karadan yürütmesini ve top atışını gerçekleştirmelerinin hedeflendiğini ifade eden yetkililer, amaçlarının otonom sistemler ve savunma sanayinde eksikliği hissedilen mühendis açığını kapatacak bilgili, bilinçli ve istekli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söylediler. Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali "TEKNOFEST"e öğrencilerin nisan ayından itibaren çalışmaya başladığını dile getiren yetkililer, öğrencilerin yaz tatilinde haftada iki gün olmak üzere okulda çalıştıklarını ifade ettiler. Yetkililer, "Otonom bir deniz aracı tasarlayan öğrenciler, deniz aracına taktıkları kamera yardımıyla çevresindeki nesneleri öğreterek deniz aracının su yüzeyindeki nesneleri tanımasını sağlamışlardır. Sembolik olarak İstanbul'un fethini robotlar ile canlandırarak hem karada hem denizde görev yapabilen amfibik bir araç tasarlamışlardır" dediler.



Görüntü işleme üzerine çalışan ve aynı zamanda takım lideri olan 11. sınıf öğrencisi Yusuf Maral, teknoloji merakının küçük yaşlarda başladığını, zamanla yazılım ile küçük işler yapmaya başlayınca yazılıma merak saldığını ve yazılımın hayatın bir parçası haline geldiğini ifade ederek, "Hocamız sayesinde görüntü işleme üzerine çalıştım ve gelecekte bu alan üzerine çalışmalar yaparak ismimi duyurmak istiyorum" dedi.



Aracın kontrol yazılımlarıyla ilgilenen 11. sınıf öğrencisi Musa Eşin ise kısa sürede çok büyük ilerlemeler kat ettiğini ve özellikle okulda yapılan robotik çalışmalarla kendini çok geliştirdiğini belirtirken, aracın mekanik tasarım modelleme ve elektriksel bağlantılarıyla ilgilenen 12. sınıf öğrencisi İlhan Koltaş da "Teknofest gibi bir organizasyonda başarılı olmak için yazın her hafta düzenli olarak okulda çalıştık. Tasarladığımız robot ile Haliç'in gerisinden surları yıkacağız. Robotumuz, suda yüzebilme özelliğine sahip. Etrafında bulunan maket gemilerinin de desteğiyle oluşturacağımız savaş ortamında atacağı toplarla surları yıkacağız ve fethi canlandıracağız. Yarışmada iddialıyız ve Van'ı en iyi şekilde temsil edip, yarışmadan ödülle döneceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN