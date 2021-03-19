Vanlı öğrencileriyle İngilizce şarkı hazırlayıp, klip çekti - Son Dakika

Vanlı öğrencileriyle İngilizce şarkı hazırlayıp, klip çekti

19.03.2021 09:55
Vanlı öğrencileriyle İngilizce şarkı hazırlayıp, klip çekti, System.String[]

Vanlı öğrencileriyle İngilizce şarkı hazırlayıp, klip çektiVAN'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Turgay Umaz, öğrencileriyle hazırladığı İngilizce şarkıya klip çekti.

Vanlı öğrencileriyle İngilizce şarkı hazırlayıp, klip çekti

VAN'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Turgay Umaz, öğrencileriyle hazırladığı İngilizce şarkıya klip çekti. Sözlerini Umaz'ın yazdığı, öğrencilerin seslendirdiği, kurgusunu da yine öğrencilerin yaptığı şarkının klibiyle elde edilecek gelir ise ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için harcanacak.

Merkez İpekyolu ilçesi Özen Adalı Anadolu Lisesi'nde İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Turgay Umaz, derslerinde yeteneğini keşfettiği öğrencileri ile müzik çalışmaları yapmaya başladı. Bir yıl içinde İngilizce şarkı çalışmalarına başlayan Umaz ile öğrencileri 3 çalışma yaptı. Yaptığı son çalışmada sözlerini kendisinin yazdığı, öğrencisinin seslendirdiği ve çekimleri ile kurgusunun da öğrencilerinin yaptığı bir klip hazırladı. Hazırlanan klip büyük beğeni kazanarak müzik piyasalarına girdi. Klibin müzik platformunda yayınlanmasının hemen ardından binlerce kişi tarafından izlenip birçok yorum da aldı.

'MÜZİKLERİMİZ BEĞENİLDİ'

Şarkının söz ve müziğini yapan ve klipte de oynayan Öğretmen Turgay Umaz, milyonlarca insana ulaşmasını bekledikleri klibin gelirlerini ise okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere harcanacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl öğrencilerinin kendisine İngilizce şarkı söylemek istediklerini ilettiğini ifade eden Umaz, bu fikre sıcak baktığını ve hemen bir İngilizce şarkı seslendirdiklerini söyledi. Öğrencilerin bu konuda yeteneklerinin olduğunu gören Umaz, "Sonrasında kafamda bir proje şekillenmeye başladı. ve öğrencilerime birlikte bir çalışma yapmak isteğimi söyledim. İlk olarak da 'Chasing the line' parçasını 3 öğrenci 1 müzik öğretmeni ile çıkardık. Devamında yine Özen Adalı Anadolu Lisesi öğrencisi Rabia Sayiner ile bir çalışma yaptık onu da 'Don't reach out' adıyla yayınladık. ve gördük ki bu müziklerimiz beğeniliyor" dedi.

GELİRİ MADDİ DURUMU KÖTÜ OLAN ÖĞRENCİLERE GİDECEK

Umaz, öğrencileri ile daha sonraki çalışmalarında okula bir katkı projesine dönüştürme konusunda çalışmalar yapmaya başladıklarını belirterek, "Bize ait olacak tüm gelirleri ihtiyaç sahibi öğrencilere bırakmak için bir klip hazırladık. Klibimiz çok beğenildi ve gelirin tamamını maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz için harcayacağız. Çok güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz profesyonel bir destek almadan böylesi büyük bir proje çıkarabileceklerini gördüler. Bir öğrencimin ufaktan kurgu yaptığını biliyordum. Çekimlerini ve kurgusunu da yine o öğrenciyi kullandım. Yani profesyonel destek almadan her şeyi ile bize ait bir proje oldu" diye konuştu.

'HAYALİM DİŞ HEKİMİ OLMAK AMA MÜZİK HAYATIMDA HEP OLACAK'

Söz ve müziğini Turgay Umaz'ın yaptığı 'Flutter' isimli şarkıyı seslendiren Lise son sınıf öğrencisi Helin Çakır (17) ise hayalinin Diş Hekimi olmak olduğunu bunun yanında müzik yapmaya da devam etmek istediğini söyledi. Projeye nasıl başladıklarını anlatan ve sesiyle büyük beğeni toplayan Çakır, "İngilizce Öğretmeni Turgay Umaz'ın sesini dinlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Böyle bir proje yapmayı teklif etti bende kabul ettim. Hayallerime giden adımı bu şekilde atmış oldum. Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Klibi görünce çok heyecanlanıyorum. Ailem şarkının başlangıcından itibaren bana destek oldular ve arkamda olmaya devam edecekler. Klibimizin geliri de okulumuzdaki yardıma ihtiyacı olan öğrencilere bağışlanacak" dedi.

'KURGUYU İNTERNETTEN ÖĞRENDİM'

Klibin kurgusunu yapan lise son öğrencilerden Muhammet Sürme ise kurgu yapmayı internetten öğrendiğini söyledi. Sürme, "İngilizce Öğretmenimiz Turgay Umaz'da kurgu yaptığımı biliyordu. Böyle bir projede katkı sunmamı istedi bende kabul ettim. Proje beğenildi çok heyecanlıyız. Şarkıyı hocamız yazdı bizlerde projede yer aldık. Ben, hobi olarak yaptığım kurgu işini geliştirmeyi düşünüyorum" dedi.

Anadolu Lisesi, İngilizce, Müzik, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vanlı öğrencileriyle İngilizce şarkı hazırlayıp, klip çekti - Son Dakika


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