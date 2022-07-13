Vanlı öğretmen boy ve kilo ölçen cihaz üretti - Son Dakika
Üye Girişi

Vanlı öğretmen boy ve kilo ölçen cihaz üretti

13.07.2022 10:08

Vanlı öğretmen boy ve kilo ölçen cihaz üretti Vanlı öğretmenin boy ve kilo ölçen cihazı Türkiye'nin birçok iline gönderildiVAN Van'da yaşayan Cumali Bozan isimli sınıf öğretmeni, ürettiği boy ve kilo ölçümü yapan cihazı Türkiye'nin birçok iline gönderdi.

Vanlı öğretmen boy ve kilo ölçen cihaz üretti

Vanlı öğretmenin boy ve kilo ölçen cihazı Türkiye'nin birçok iline gönderildi

VAN Van'da yaşayan Cumali Bozan isimli sınıf öğretmeni, ürettiği boy ve kilo ölçümü yapan cihazı Türkiye'nin birçok iline gönderdi.

Van'da görevli sınıf öğretmeni, şirketlerinin kilo ve boy ölçen bir cihaza ihtiyaç duymasının ardından piyasa araştırması yaptı. Yaptığı araştırma sonrası cihazın dünyada sadece Çin'de üretildiğini ve fiyatın da yüksek olduğunu gören sınıf öğretmeni Cumali Bozan, cihazı kendisi üretmeye karar verdi. Teknoloji cihazlarına ilgi duyan sınıf öğretmeni Bozan, yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmaları sonrası cihazı yerli imkanlarla üretmeyi başardı. Bozan, yazılım ve donanımı kendisine ait olan cihazı, Türkiye'nin birçok bölgesine göndermeye başladı.

Vücut kitle indeksini hesaplayabiliyor

Cihaz, terazi platformuna çıkılmasının ardından para haznesine atılan madeni parayla çalışıyor. Bu sırada boy ve kiloyu ölçen cihaz, kişinin vücut kitle indeksini de hesaplayarak fiş halinde sunuyor. Cihaz bu özelliği sayesinde hastane kantinleri ve kafeler tarafından yoğun rağbet görmeye başladı. Rağbetin artmasının ardından cihazın maliyeti de yüzde 75 oranında düştü.

"Türkiye'nin farklı noktalarında çalışıyor"

İHA muhabirine konuşan sınıf öğretmeni Cumali Bozan, cihaza ilk olarak aile şirketlerinde ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yaptıkları pazar araştırması sonucu cihazın sadece Çin'de üretildiğini gördüğünü ifade eden öğretmen Bozan, "Cihazı inceledim ve burada yapacağımı düşündüm. Cihazı bir yıllık ar-ge çalışması sonrası ürettim. İlk demo cihazımı Van'da bir kafede 5 ay boyunca çalıştırdım ve çok iyi sonuçlar elde ettim. Daha sonra yaklaşık 5 adet daha ürettim. Şu an bu cihazlar Türkiye'nin farklı noktalarında çalışıyor" dedi.

"Rağbet maliyeti düşürüyor"

Ürettiği cihazın devlet hastanesi kantinlerinde ve kafelerde yer aldığını dile getiren Bozan, "Cihaza rağbet çok iyi durumdadır. Rağbet çok olunca maliyeti de düşüyor. İlk yaptığım cihazın maliyeti ar-ge çalışmasıyla 15-20 bin lirayı aştı ama şu an bir cihazı 4 bin liraya mal ediyorum. Tabi seri bir üretim olursa maliyeti biraz daha düşecektir" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Genç Kazak İş İnsanı Çin'in Tianjin Kentindeki Restoran İşini Genişletiyor Genç Kazak İş İnsanı Çin'in Tianjin Kentindeki Restoran İşini Genişletiyor Icbc Türkiye, World Finance Banking Awards 2022'de İki Ödül Aldı Icbc Türkiye, World Finance Banking Awards 2022'de İki Ödül Aldı
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı öğretmen boy ve kilo ölçen cihaz üretti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 12:44:16. #1.13#
SON DAKİKA: Vanlı öğretmen boy ve kilo ölçen cihaz üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement