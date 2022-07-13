Vanlı öğretmen boy ve kilo ölçen cihaz üretti

Vanlı öğretmenin boy ve kilo ölçen cihazı Türkiye'nin birçok iline gönderildi

VAN Van'da yaşayan Cumali Bozan isimli sınıf öğretmeni, ürettiği boy ve kilo ölçümü yapan cihazı Türkiye'nin birçok iline gönderdi.

Van'da görevli sınıf öğretmeni, şirketlerinin kilo ve boy ölçen bir cihaza ihtiyaç duymasının ardından piyasa araştırması yaptı. Yaptığı araştırma sonrası cihazın dünyada sadece Çin'de üretildiğini ve fiyatın da yüksek olduğunu gören sınıf öğretmeni Cumali Bozan, cihazı kendisi üretmeye karar verdi. Teknoloji cihazlarına ilgi duyan sınıf öğretmeni Bozan, yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmaları sonrası cihazı yerli imkanlarla üretmeyi başardı. Bozan, yazılım ve donanımı kendisine ait olan cihazı, Türkiye'nin birçok bölgesine göndermeye başladı.

Vücut kitle indeksini hesaplayabiliyor

Cihaz, terazi platformuna çıkılmasının ardından para haznesine atılan madeni parayla çalışıyor. Bu sırada boy ve kiloyu ölçen cihaz, kişinin vücut kitle indeksini de hesaplayarak fiş halinde sunuyor. Cihaz bu özelliği sayesinde hastane kantinleri ve kafeler tarafından yoğun rağbet görmeye başladı. Rağbetin artmasının ardından cihazın maliyeti de yüzde 75 oranında düştü.

"Türkiye'nin farklı noktalarında çalışıyor"

İHA muhabirine konuşan sınıf öğretmeni Cumali Bozan, cihaza ilk olarak aile şirketlerinde ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yaptıkları pazar araştırması sonucu cihazın sadece Çin'de üretildiğini gördüğünü ifade eden öğretmen Bozan, "Cihazı inceledim ve burada yapacağımı düşündüm. Cihazı bir yıllık ar-ge çalışması sonrası ürettim. İlk demo cihazımı Van'da bir kafede 5 ay boyunca çalıştırdım ve çok iyi sonuçlar elde ettim. Daha sonra yaklaşık 5 adet daha ürettim. Şu an bu cihazlar Türkiye'nin farklı noktalarında çalışıyor" dedi.

"Rağbet maliyeti düşürüyor"

Ürettiği cihazın devlet hastanesi kantinlerinde ve kafelerde yer aldığını dile getiren Bozan, "Cihaza rağbet çok iyi durumdadır. Rağbet çok olunca maliyeti de düşüyor. İlk yaptığım cihazın maliyeti ar-ge çalışmasıyla 15-20 bin lirayı aştı ama şu an bir cihazı 4 bin liraya mal ediyorum. Tabi seri bir üretim olursa maliyeti biraz daha düşecektir" diye konuştu.