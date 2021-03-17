Vanlı rekortmen atlet Nevin: Hedefim, Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek - Son Dakika

VAN'ın Edremit ilçesindeki Özel Van Bilim ve Teknoloji Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olan milli atlet Nevin İnce (17), 7 Şubat'ta İstanbul'daki Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 55,52 koşup, Mizgin Ay'a ait 56.39'luk eski Türkiye rekorunu 0,87 saniye aşağı çekerek, yeni rekor elde etti. Türkiye'yi temsilen İnce, Bulgaristan'ın Sofya kentinde 13 Şubat'ta düzenlenen U20 Balkan Şampiyonası'nda 400 metrede Balkan üçüncüsü gelerek, Türkiye'nin ve Van'ın gururu oldu. İnce, hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda iyi derece alıp, 2024'teki Dünya Şampiyonası'nda ülkeyi temsil etmek olduğunu söyledi.

Edremit ilçesindeki Özel Van Bilim ve Teknoloji Lisesi'nin 10'uncu sınıf öğrencisi Nevin İnce, 1-2 Eylül 2020'de 32 sporcunun katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen U20 400 metre Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Altın madalya alan İnce, milli takıma seçilerek, Romanya'nın Cluj kentinde 19-20 Eylül'de düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'na Türkiye'yi temsilen katıldı. 13 ülkenin yer aldığı yarışmada İnce, kadınlarda 400 metrede 55'lik ve 94'lük derecesiyle bronz madalya kazanarak, Balkan üçüncüsü oldu.

MİZGİN AY'IN REKORUNU KIRDI

Bugüne kadar birçok madalya alan Nevin İnce, 7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 55,52 koşarak, Mizgin Ay'a ait 56.39'luk eski Türkiye rekorunu 0,87 saniye aşağı çekerek, yeni rekor elde etti. Türkiye'yi temsilen Bulgaristan'ın Sofya kentinde 13 Şubat'ta düzenlenen U20 Balkan Şampiyonası'nda da 400 metrede Balkan üçüncüsü gelen Vanlı atlet, Türkiye'nin ve kentin gururu olarak, koleksiyonuna yeni madalya ekledi.

Büyük başarı elde eden Nevin İnce, bugüne kadar aldığı madalyaları boynuna asarken, zorlandı. Okulun spor salonunda, beden eğitimi öğretmeni olan antrenörü Sibel Abalı eşliğinde çalışmalarını sürdüren İnce, sonraki hedefinin daha büyük başarılar olduğunu dile getirdi.

HEDEFİ, 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI

Antrenörü sayesinde, 2017'de atletizme başladığını söyleyen Nevin İnce, "Yaklaşık 3 yıldır atletizmle uğraşıyorum. Milli takım sporcusuyum. En son 7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında dünya şampiyonu Mizgin Ay'a ait olan rekoru kırıp, Türkiye şampiyonu ve ayrıca Avrupa barajını geçmiş oldum. Ülkemi temsilen 13-14 Şubat'ta Bulgaristan'ın Sofya kentindeki Salon Şampiyonası'nda da 400 metre koşarak Balkan üçüncüsü oldum. Ayrıca takım halinde 4x400'de U20'de rekor kırdık. Hedefim, önümüzdeki yaz ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda da iyi bir derece alıp, 2024 Dünya Olimpiyat Şampiyonası'na katılmak. Bu konuda bana destek veren sayın Valimiz Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat Yılmaz, okul yöneticilerime ve antrenörlerime çok teşekkür ederim" dedi.

'BALKAN ÜÇÜNCÜSÜ OLDU'

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Sibel Abalı ise bugüne kadar birçok madalya alan ve Sofya'da yapılan U20 Balkan Şampiyonası'nda da 400 metrede Balkan üçüncüsü gelen sporcusuyla gurur duyduğunu belirterek, "Öğrencim Nevin İnce, 7 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen Salon Şampiyonası'nda dünya şampiyonu Mizgin Ay'a ait olan 400 metre rekorunu kırarak, Avrupa barajını aşmıştır. Nevin kızımız, Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılan U20 Salon Şampiyonası'nda kendinden yaşça büyüklerle yarışarak Balkan üçüncüsü olmuştur. Öğrencimizin en yakın hedefi, yazın yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası U18 ve U20'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak ve 2024'te yapılacak olan Paris Olimpiyatları'na katılmayı temsil etmek" diye konuştu.

Özel Van Bilim ve Teknoloji Lisesi'nin müdür yardımcısı Fetahna Ölmezoğlu da okul olarak eğitimin yanı sıra sporda da çok önemli başarılar elde ettiklerini anlatarak, "Eğitim özel ve özveri işidir. Biz burada her bir öğrencimiz için özverili yaklaşıyoruz. Akademik yönde başarılı olanları bu yönde yetiştiriyoruz. Sporsal ve sanatsal anlamda da yetenekli olan öğrencilerimizi de bu noktada geliştiriyoruz. Okulumuzda 240 sporcumuz var. Nevin İnce, bizi Türkiye'de ve Balkan Şampiyonası'nda temsil etti. Birçok başarısı var. Bunun gibi birkaç öğrencimiz daha var. Van'da sporsal anlamda en iyi okullardan biriyiz" dedi.