Vanlı ressam memleketinde resim sergi açtı - Son Dakika

Vanlı ressam İlkan Polat, 60 tablodan oluşan resim sergisi açtı.

2 Nisan Bulvarı'ndaki Nav Art Gallery'deki sergiye sanat severler yoğun ilgi gösterdi.

İlkan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar 18 sergi açtığını söyledi.

Önceki hafta Doğu Anadolu'nun en büyük sergisini açtığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Amacım kendi memleketimin turizmine katkı sağlamak. Sergimde 60 tablom yer almakta. Van'ın önde gelen sergilerinden bir tanesi. Bu gururu yaşadığım için çok mutluyum. Bütün kesimlere hitap eden tablolarımda var. Bütün insanları sergimde bir arada toplamak istiyorum. Van'ın dışında Şanlıurfa, Mardin, Ağrı ve İstanbul'da da sergi açtım. Nav Art ailesine bana bu fırsatı ve imkanı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum."