Vanlı şair ve yazarlardan İzmir için anlamlı şiir - Son Dakika

Van Şair ve Yazarlar Birliği üyelerinin kaleme aldığı ve Hakan Pütün'ün yorumladığı 'Acınız Acımızdır İzmir' şiiri dinleyenleri duygulandırdı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Van'da da her anlamda bir seferberlik başlatıldı. Depremi yaşayan bir kent olarak İzmirlilerin neler yaşadığını en iyi anlayan Vanlılar adeta seferberlik ilan etti. Van Şair ve Yazarlar Birliği üyelerinden Yaşar Adıyaman, Selahattin Çakır, Gülcan Güngör, Elif Selvi, Vedat Erbay ve İkram Polat'ın kaleme aldığı "Acınız Acımızdır İzmir" isimli şiiri Hakan Pütün yorumlayarak birde klip hazırladı. Paylaşım kısa bir zaman içerisinde sosyal medyada yayılarak büyük bir beğeni topladı.

Van Şair ve Yazarlar Birliği Başkanı Yaşar Adıyaman, İzmirli vatandaşlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Kaleme aldığımız ve Hakan Pütün'ün yorumladığı bu şiirle de bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Yorumcu Hakan Pütün ise yazar ve şairlerin kaleme aldığı şiiri yorumladığını belirterek, "Dün gece itibari ile sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yaptık. Çok güzel ve özel yorumlar geldi. İnsanların yüreğine dokunabilmek çok güzel bir şey. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah" şeklinde konuştu. - VAN