Vanlı Seçmenler Oy Kullanmaya Başladı
1 saat önce
Vanlı seçmenler oy kullanmaya başladıVAN - Van'da yaşayan vatandaşlar yerel seçim için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.
Vanlı seçmenler oy kullanmaya başladı
VAN - Van'da yaşayan vatandaşlar yerel seçim için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.
31 Mart yerel seçimi için oy kullanacak yaklaşık 652 bin 878 Vanlı seçmen sandık başına gitmeye başladı. Sabah
erken saatlerde sandık başına gelen vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Yapılan hazırlıkların ardından sabah 07.00'da başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 16: 00'a kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek.
Öte yandan 2 bin 273 sandığın kurulduğu Van'da, güvenlik güçleri oy kullanılan okulların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:15 Kaynak: İHA
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