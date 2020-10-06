Vanlı sporcu şifayı Beyşehir'de buldu - Son Dakika

Van'da yaşayan eski kick boks sporcusu, ayak bileğinde oluşan kıkırdak hasarı nedeniyle başvurduğu Beyşehir Devlet Hastanesinde, başarılı tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Van'da yaşayan eski kick boks sporcusu Cebrail Saçma, ayak bileğinde oluşan kıkırdak hasarı nedeniyle Beyşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

Saçma, yapılan kapalı ameliyatın ardından sağlığına tekrar kavuşarak yürümeye başladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Şemmi Koyuncu ve ekibine teşekkür eden Saçma, yaşadığı sorun nedeniyle daha önce kıkırdak ameliyatı olmasına rağmen şikayetlerinin geçmediğini belirtti. Son üç yıldır ayak bileğindeki hareket kısıtlılığının yürürken gittikçe artan topallamasına ve artık koşamaz hale gelmesine yol açtığını anlatan Saçma, şifa bulmak için birçok hastaneye başvurmasına rağmen netice alamadığını söyledi.

Spor yaralanmaları ile ilgili olarak internetten sporcu doktoru araştırması yaparken Beyşehir Devlet Hastanesinde görev yapan Ortopedi Uzmanı Koyuncu ile karşılaştığını ve ardından Beyşehir'e gelmeye karar verdiğini aktaran Saçma, burada ameliyat olduktan sonra tekrar sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

Koyuncu ise "Hastamızın ayak bileği içerisinde çok yapışıklıkları vardı ve ayak bileğini hareket ettiremiyordu. Kapalı ameliyatla beraber ayak bileğindeki tüm yapışıklıkları temizleyerek hastamızın ayak bileğinin hareketlerini tamamen rahatlattık." ifadesini kullandı.