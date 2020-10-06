Vanlı sporcu şifayı Beyşehir'de buldu - Son Dakika

Vanlı sporcu şifayı Beyşehir'de buldu

Van'da yaşayan eski kick boks sporcusu, ayak bileğinde oluşan kıkırdak hasarı nedeniyle başvurduğu Beyşehir Devlet Hastanesinde, başarılı tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Vanlı sporcu şifayı Beyşehir'de buldu, System.String[]

Van'da yaşayan eski kick boks sporcusu, ayak bileğinde oluşan kıkırdak hasarı nedeniyle başvurduğu Beyşehir Devlet Hastanesinde, başarılı tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Van'da yaşayan eski kick boks sporcusu Cebrail Saçma, ayak bileğinde oluşan kıkırdak hasarı nedeniyle Beyşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

Saçma, yapılan kapalı ameliyatın ardından sağlığına tekrar kavuşarak yürümeye başladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Şemmi Koyuncu ve ekibine teşekkür eden Saçma, yaşadığı sorun nedeniyle daha önce kıkırdak ameliyatı olmasına rağmen şikayetlerinin geçmediğini belirtti. Son üç yıldır ayak bileğindeki hareket kısıtlılığının yürürken gittikçe artan topallamasına ve artık koşamaz hale gelmesine yol açtığını anlatan Saçma, şifa bulmak için birçok hastaneye başvurmasına rağmen netice alamadığını söyledi.

Spor yaralanmaları ile ilgili olarak internetten sporcu doktoru araştırması yaparken Beyşehir Devlet Hastanesinde görev yapan Ortopedi Uzmanı Koyuncu ile karşılaştığını ve ardından Beyşehir'e gelmeye karar verdiğini aktaran Saçma, burada ameliyat olduktan sonra tekrar sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

Koyuncu ise "Hastamızın ayak bileği içerisinde çok yapışıklıkları vardı ve ayak bileğini hareket ettiremiyordu. Kapalı ameliyatla beraber ayak bileğindeki tüm yapışıklıkları temizleyerek hastamızın ayak bileğinin hareketlerini tamamen rahatlattık." ifadesini kullandı.

Kick Boks, Beyşehir, Sporcu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı sporcu şifayı Beyşehir'de buldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Fenerbahçeli Nabil Dirar koronavirüse yakalandı Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada
Real Madrid, transfer döneminde 1,8 milyar TL'lik gelirin sahibi oldu Real Madrid, transfer döneminde 1,8 milyar TL'lik gelirin sahibi oldu         
23:22
Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı         
22:56
Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz         
21:49
MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
21:22
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi         
20:52
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı         
18:05
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 23:34:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vanlı sporcu şifayı Beyşehir'de buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei