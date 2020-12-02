Vanlı sporcular bocce sahasına kavuştu

Van'da ilk defa sporcular bocce sahasına kavuştu.

Van'da deprem döneminden bu yana atıl durumda bulunan 75. Yıl Semt Sahasının yeri yeniden dizayn edilerek, içinde okçuluk, gülle atma gibi branşların da yapılacağı yeni sahalar haline getirilirken, ilk defa bocce sahası da oluşturuldu. İpekyolu İlçe Spor Kompleksi içinde dizayn edilen bocce sahasının yapımı tamamlanırken, Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Van İl Temsilcisi Muttalip Demir, böyle bir sahayı Van'a kazandırdığı için Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a teşekkür etti. Van'ın spor tarihinde ilk defa bocce sahasına kavuştuğunu belirten Demir, çok sayıda sporcunun bu sahadan faydalanacağını söyledi.

Bocce sporunu her geçen gün çeşitli turnuvalarla tabana yaymaya çalıştıklarını belirten Demir, bu konuda en büyük desteği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden aldığını dile getirerek, "En büyük sorunumuz olan saha sorunu çözüme kavuştu. Sahamız, üzerine gerekli malzemenin dökülmesiyle birlikte tamamlanmış olacak. O da en kısa sürede tamamlanacaktır. İnşallah bundan sonra sporcularımız, hem antrenmanlarını hem de resmi müsabakalarını bu saha da yapacaklar. Ben bu vesileyle sahanın ilimize kazandırılmasında büyük emekler harcayan başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç ve Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - VAN