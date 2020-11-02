Vanlı sporculardan İzmir'e mesaj - Son Dakika

Vanlı sporculardan İzmir'e mesaj

02.11.2020 15:15
Vanlı sporculardan İzmir'e mesaj, System.String[]

Vanlı sporcular, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem dolayısıyla 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Vanlı sporcular, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem dolayısıyla 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta cuma günü İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem ülkeyi yasa boğdu. Türkiye'nin dört bir köşesinden İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla yardımlar giderken, 'İzmir yanındayız' mesajları da yağıyor. Bu kapsamda İzmir için bir mesaj da Vanlı sporculardan geldi. Periyodik olarak yapılan halı saha maçında bir araya gelen Vanlılar, " Geçmiş olsun İzmir, Van sizinle" diyerek duygularını belirtti. Etkinlikle ilgili konuşan Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, "İzmir'de meydana gelen deprem tüm halkımızı olduğu gibi bizleri de derinden etkiledi. Şüphesiz devletimiz ve hükümetimiz başta olmak üzere herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor ve yapacaktır. Ancak bu zor günlerde moral ve motivasyon da çok önemli. Bizler de arkadaşlar olarak böyle bir slogan ile İzmirli vatandaşlarımıza destek olmak isterdik. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz, yaralanan halkımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz" dedi.

İzmir'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Van Fotoğrafçılar Derneği (VANFOD) Başkanı Tayfun Çiftçi ise "Van halkı olarak İzmir'i en iyi biz anlarız. Çünkü yaklaşık 10 yıl önce Van'da iki ayrı deprem yaşadık ve deprem psikolojisinin nasıl olduğunu maalesef biliyoruz. Bu vesile ile tüm İzmir halkının yaşadığı bu zor günleri bir an önce atlatması için Allah'a dua ediyoruz. Allah depremde vefat etmiş vatandaşlarımıza rahmeti ile muamele etsin. Yaralılara da şifalar versin inşallah" diye konuştu. - VAN

Vanlı sporculardan İzmir'e mesaj
Vanlı sporculardan İzmir'e mesaj
Vanlı sporculardan İzmir'e mesaj

Deprem, İzmir, Cuma, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vanlı sporculardan İzmir'e mesaj - Son Dakika


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