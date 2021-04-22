Vanlı sporcuların kick boks başarısı - Son Dakika

Vanlı sporcuların kick boks başarısı

22.04.2021 10:09

- Vanlı sporcuların kick boks başarısı Van'a altın ve bronz madalyalarla döndüler Vanlı sporcular, Antalya'da 15 ülkeden katılımın olduğu 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda büyük başarı sağlayarak altın ve bronz madalya kazandı.

- Vanlı sporcuların kick boks başarısı

Van'a altın ve bronz madalyalarla döndüler

VAN - Vanlı sporcular, Antalya'da 15 ülkeden katılımın olduğu 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda büyük başarı sağlayarak altın ve bronz madalya kazandı.

Antalya'da 08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan '6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası' müsabakalarından Vanlı sporcular 3 madalya ile döndü. Müsabaka öncesinde yoğun bir hazırlık çalışmasından geçen Bedirhan Ersayar altın madalya, ağır sıklet +91 kiloda Mesut Sabah bronz ve 52 kilo genç bayanlar kategorisinde Melisa Sayılgan ise bronz madalya elde etti.

Altın madalyayla dönen ve milli takıma seçilen Bedirhan Ersayar, önümüzdeki günlerde yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Uzun bir aradan sonra yeniden kick boks müsabakalarına katılan Mesut Sabah ve ilk kez genç kategorisinde maçlara katılan Melisa Sayılgan'ın başarısı da göğüs kabarttı. Vanlı sporcular kick boks müsabakalarında ülkemizi temsil etmeyi hedefliyor.

Bedirhan Sayar: "Sıkı çalıştık ve birincilik nasip oldu"

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Avrupa şampiyonu Bedirhan Ersayar, 2010 yılından bu yana kick boks yaptığını belirtti. Daha önce katıldığı yarışmalarda finale kalarak ikinci ve ya üçüncü olduğunu ifade eden Ersayar, "Bu sene hocamla çok iyi çalıştık. Antalya da yapılan 6. Uluslararası Avrupa Kupasında birinci oldum. Böylelikle İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandım. Bu bütün İslam ülkelerinin katılacağı bir turnuva olacak. Avrupa kupasında 51 kiloda büyük erkeklerde birinci oldum. Şimdiki hedefin dünya şampiyonasına giderek şampiyon olmaktır" dedi.

Melisa Sayılga: "Şimdiki hedefim milli takıma yerleşmek"

Yaklaşık 4 yıldır kick boks yapan Melisa Sayılgan ise daha önce katıldığı yıldızlar kategorisinde gittiği her turnuvada derece yaptığını söyledi. Bu sene ilk kez dövüştüğü genç kategorisinde 3'üncü olduğunu dile getiren Sayılgan, hedefinin bir sonraki maçta birinci olarak milli takıma yerleşmek olduğunu kaydetti.

Mesut Sabah: "Spora teşvik için dövüştüm"

Avrupa kupasında ağır sıklet +91 kiloda 3'üncülük başarısı elde eden Mesut Sabah isimli sporcu da uzun bir aradan sonra kendisinin de maçlara katıldığını ifade etti. Sabah, "Uzun bir hazırlık sürecinden geçtik. Salonumuzda beraber çalıştığımız antrenörümüzle hazırlık sürecini çok güzel geçtik. Geçen yılların ardından ilk kez dövüştüm. Güzel bir başarı elde ettik. Bundan sonraki hedefimiz gençlerimizi milli takıma yerleştirmektir" diye konuştu.

Barış Aydın: "Sporcularımızı dünya şampiyonasına hazırlıyoruz"

Kick boks antrenörü Barış Aydın ise Antalya'da en son gittikleri maçta 15 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığını anımsattı. Bu sporcular arasında sporcuları Bedirhan Ersayar'ın kendi kilosunda erkeklerde altın madalya aldığını anlatan Aydın, "Bedirhan Ersayar başarısının ardından milli takıma girmeye hak kazandı. Bir diğer sporcumuz Melisa Sayılgan ise genç bayanlarda 3'üncü oldu. Mesut Sabah isimli hocamız da ağır sıklet 91 kiloda Avrupa Kupası 3'üncüsü oldu. Şimdi amacımız Bedirhan Ersayar'ı dünya şampiyonasına hazırlamak. Sporcumuz dünya şampiyonası öncesinde İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek" şeklinde konuştu.

Vanlı sporcuların kick boks başarısı
Vanlı sporcuların kick boks başarısı
Vanlı sporcuların kick boks başarısı
Vanlı sporcuların kick boks başarısı
Vanlı sporcuların kick boks başarısı
Vanlı sporcuların kick boks başarısı
Vanlı sporcuların kick boks başarısı
Vanlı sporcuların kick boks başarısı

Kick Boks, Türkiye, Antalya, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vanlı sporcuların kick boks başarısı - Son Dakika Spor


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