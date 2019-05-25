Son Dakika Haberleri: Vanlı taraftarın sevinç gösterileri sürüyor

Vanlı taraftarın sevinç gösterileri sürüyor

2 saat önce

Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde rakibini yenerek 2. Lig'e çıkmasına sevinen Vanlı taraftarlar, kentteki kutlamalarına devam ediyor.

Vanlı taraftarın sevinç gösterileri sürüyor, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde rakibini yenerek 2. Lig'e çıkmasına sevinen Vanlı taraftarlar, kentteki kutlamalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyespor dün Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki final karşılaşmasında rakibi Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek üst lige çıkmıştı. Van Büyükşehir Belediyespor'un üst lige çıkmasının ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulunuyor. Kentin farklı noktalarında bir araya gelen çok sayıda taraftar, yürüyüş yaparak sevinç gösterisinde bulundu. Siyah-kırmızı bayraklarla süslenen araçlarla da konvoy yaparak, şehirde tur atmaya devam ediyor. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:08 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezalı Olduğu Halde Sahaya Giren Hasan Şaş'a Tarihi Ceza! Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu Abdurrahim Albayrak, Arda Turan İddialarını Yalanladı! Beşiktaş, Dorukhan Toköz İçin Kapıyı 10 Milyon Eurodan Açacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:36:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vanlı taraftarın sevinç gösterileri sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]