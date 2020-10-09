Vanlı tekstilciler belediyeye 40 bin maske hediye etti - Son Dakika

Van Tekstilkent'te hizmet veren iki tekstil atölyesi, Van Büyükşehir Belediyesine 40 bin adet maske hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aralıksız çalışan belediye ekiplerine Vanlı tekstilciler destek verdi.

Firma temsilcileri, maskelerin en iyi şekilde dağıtılacağını düşündükleri için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Atölye sahipleri Ercan Selçuk ve Şahin Karav, "Zor günleri geçirdiğimiz bu süreçte halkımıza ve belediyemize katkı sağlamak için bu kararı aldık. Amacımız ürettiğimiz maskelerin en iyi şekilde halkımıza ulaştırılmasıdır. Ulaşım konusunda da en iyi hizmeti verecek kurumun belediye olduğunu düşündük ve bu yüzden kendi üretimimiz olan 40 bin maskeyi belediyemize hediye ettik. Belediyemizin maskeleri hem halkımıza dağıtması hem de belediyenin hizmetlerinde kullanması bizleri mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.