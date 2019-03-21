Son Dakika Haberleri: Vanlı Tekvandocuların Başarısı

Vanlı Tekvandocuların Başarısı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Muş'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Çeyrek Final Müsabakalarında Vanlı tekvandocular 17 madalya kazandı.

Vanlı Tekvandocuların Başarısı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Muş'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Çeyrek Final Müsabakalarında Vanlı tekvandocular 17 madalya kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muş Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 186 sporcunun katıldığı belirtildi.

Müsabakalara antrenörler Cüneyt Gülçek ve Ömer Kızılarslan'ın gözetiminde Van'dan 19 tekvandocunun katıldığı aktarılan açıklamada, "Kadın sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanırken, erkekler kategorisinde 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz kazanıldı. Erkekler birinci, kadınlar ise takım halinde ikincilik derecesi elde etti. Bu sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Finallerinde Van'ı temsil edecekler." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:58 Kaynak: AA

Van, Muş, Güncel
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