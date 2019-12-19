Vanlı voleybolcular çeyrek finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Vanlı voleybolcular çeyrek finalde - Son Dakika Spor

Vanlı voleybolcular çeyrek finalde

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kız ve erkek voleybol takımları çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Vanlı voleybolcular çeyrek finalde, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kız ve erkek voleybol takımları çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.


Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Elazığ'da 14 ilden gelen 22 takım ve 264 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kız ve erkek voleybol takımları büyük başarı elde etti. Van'ın erkek voleybol takımı Malatya, Bingöl ve Muş ekibini, kız takımı ise; Tunceli, Ağrı ve Bingöl ekibini mağlup ederek Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Emrah Eker, Van adına erkek ve kız takımlarıyla katıldıkları Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakalarında çekişmeli ve zorlu karşılaşmalara rağmen büyük başarı elde ettiklerini söyledi. Eker, "İleriki tarihlerde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final Müsabakalarında ilimizi temsil etmenin mutluluğunu şimdiden yaşamaktayız. İlimize ve bizlere bu güzel mutluluğu yaşatan ilimizin file sultanları ve file bekçilerine teşekkür ediyor; Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final Müsabakalarına katılacak arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, Elazığ'da 14 ilden gelen 264 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakada kız ve erkek takımlarının elde ettikleri başarıyla Analig Çeyrek Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandıklarını belirterek, "İlimiz adına kızlar ve erkekler kategorisinde kazandıkları grup birinciliği başarılarından dolayı tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, bundan sonra katılacakları müsabakalarda da başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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