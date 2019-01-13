Vanlı Yetimlerin Dramı

Van'ın Tuşba ilçesinde, rutubetli ve soğuk bir evde yaşayan 8 yetim kardeşin dramı yürek burkuyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde, rutubetli ve soğuk bir evde yaşayan 8 yetim kardeşin dramı yürek burkuyor.



Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde yaşayan Çağan ailesi, rutubetli ve soğuk bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Devletin kendilerine sunduğu maddi yardımlarla geçimini sağlamaya çalışan Çağan ailesi, yetkililerden yardım istedi. İki yıl önce eşini kaybettiğini ve 5'i öğrenci 8 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmaya çalıştığını ifade eden Esmer Çağan, "Yaşları 2 ila 14 arasında değişen 8 çocuğa bakmak çok zor. 5 öğrencim var. Gerek giyim olsun gerek yiyecek olsun ihtiyaçlarını karşılamak çok zor. Bunun yanında kiralık oturduğum ev hem rutubetli hem de damlıyor. Devletimizin bize sağladığı maaş yetmiyor. Allah rızası için Cumhurbaşkanımızdan yetimlerime ev istiyorum" dedi.



"Yetimlerime bir yuva yapmak istiyorum"



Komşularının yardımıyla ısınmaya çalıştığını dile getiren anne Çağan, "Komşularım bana biraz kömür getirdiler. Ben de sadece bir odayı yakabiliyorum. Bir odaya da elektrik sobası bırakmışım. Ev tutacak durumum yok. Kiralar 600 TL'den başlıyor. Ev tutamıyorum. Çok sıkıntım var. Yetimlerime bir yuva yapmak istiyorum. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan bir ev ya da ev yapabileceğim bir yer istiyorum" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet



Öğrenci olmaları nedeniyle birçok ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren İlayda Tunç isimli çocuk ise, "Bazen ihtiyaçlarımız oluyor alamıyoruz. Hocalar bazen test istiyor ya da forma istiyorlar, alamıyoruz. Ancak bizim istediğimiz tek şey bir evdir. Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum ve sizi evimize davet etmek istiyorum" diye konuştu.



Babası öldüğü için hiçbir şey alamadıklarını belirten minik Fırat Tunç da, "Cumhurbaşkanım sizi çok seviyoruz. Kömürümüz yok. Babam öldüğü için hiçbir şey yapamıyoruz. Ne olur sizden ev istiyoruz" dedi. - VAN

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