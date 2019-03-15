Vanlı Yetiştiricilere 31,3 Milyon TL Anaç Koyun-keçi Desteği
1 saat önce
Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 2018 yılı anaç koyun-keçi destekleme ödemelerinin, yetiştiricilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlayacağını söyledi.
Van
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 2018 yılı anaç koyun-keçi destekleme ödemelerinin, yetiştiricilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlayacağını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van'da 17 bin 245 yetiştiricinin 1 milyon 254 bin 824 küçükbaş hayvanına 31,3 milyon TL tutarında destek verildiğini söyleyerek, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize 15 Mart cuma gününden itibaren, kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 22 Mart
2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 29 Mart 2019'da ödeme yapılacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı üretim, bol kazanç ve sağlıklı günler dilerim. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: İHA
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