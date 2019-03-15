Son Dakika Haberleri: Vanlı Yetiştiricilere 31,3 Milyon TL Anaç Koyun-keçi Desteği

Vanlı Yetiştiricilere 31,3 Milyon TL Anaç Koyun-keçi Desteği

1 saat önce

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 2018 yılı anaç koyun-keçi destekleme ödemelerinin, yetiştiricilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlayacağını söyledi.

Vanlı Yetiştiricilere 31,3 Milyon TL Anaç Koyun-keçi Desteği, System.String[]
Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 2018 yılı anaç koyun-keçi destekleme ödemelerinin, yetiştiricilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlayacağını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van'da 17 bin 245 yetiştiricinin 1 milyon 254 bin 824 küçükbaş hayvanına 31,3 milyon TL tutarında destek verildiğini söyleyerek, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize 15 Mart cuma gününden itibaren, kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 22 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 29 Mart 2019'da ödeme yapılacaktır. Yetiştiricilerimize hayırlı üretim, bol kazanç ve sağlıklı günler dilerim. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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