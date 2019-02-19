Son Dakika Haberleri: Vanlı Zeynep, Atletizmde Türkiye Şampiyonu Oldu

Vanlı Zeynep, Atletizmde Türkiye Şampiyonu Oldu

7 dakika önce

VAN'ın Muradiye ilçesinde 2 yıl önce başladığı atletizmde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Zeynep Bayçınar (16) İstanbul'da dün yapılan U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Vanlı Zeynep, Atletizmde Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
VAN'ın Muradiye ilçesinde 2 yıl önce başladığı atletizmde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Zeynep Bayçınar (16) İstanbul'da dün yapılan U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Muradiye ilçesinde 2 yıl önce Muradiye Belediyesi bünyesinde Atletizm İhtisas Kulübü açıldı. Buradaki kurslara katılan sporcular da Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'in verdiği destekle çeşitli yarışmalara katılıp madalyalar kazandı. Atletizm kurslarına katılan Zeynep Bayçınar da kısa sürede bu alanda kendisini geliştirip, katıldığı yarışmalarda çok sayıda madalya aldı.

Milli takıma seçilen Zeynep Bayçınar, Nisan 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan, 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası Kros Şampiyonası'nda genel sıralamada 25'inci ve 2003 doğumlu olarak ise dünyanın en iyi sporcusu oldu.

Bayçınar, Adana'da 12 Ocak tarihinde kendisinden büyük sporcularla üst kategoride yarışarak, Kulüplerarası Kros Ligi U 20 Genç Kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Zeynep Bayçınar, bazı yarışmalara ise Fenerbahçe Spor Kulübü adına katılıyor. Portekiz'in Albufeira kentinde 3 Şubat'ta yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışmaları'nda Bayçınar 6'ncı oldu. Takımı Fenerbahçe ise şampiyon oldu.

KAYMAKAM YÜCEL YALNIZ BIRAKMADI

Bayçınar, 18 Şubat'ta İstanbul da yapılan U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise Türkiye şampiyonu oldu. Bayçınar'a sürekli destek veren Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel ve eşi Serap Yücel de sporcuyu İstanbul'da yalnız bırakmadı. 

Bayçınar, 6 Mart'ta ülkemizde yapılacak olan Uluslararası Salon Atletizm Yarışmaları'nda 3 bin metre branşında Türkiye'yi temsil edecek.

L - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:58 Kaynak: DHA

Muradiye, Van, İstanbul, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Berna Laçin, Medine Tweeti Davasından Beraat Etti HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı

Türkiye'nin Gündemine Oturan Peak Games, Reklamlarını Çalıntı Olması Nedeniyle Durdurdu Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:05:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vanlı Zeynep, Atletizmde Türkiye Şampiyonu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]