Son Dakika Haberleri: Vanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

Vanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

1 saat önce

Vanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorVAN - Van'da binlerce vatandaş, soğuk havaya rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Vanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

VAN - Van'da binlerce vatandaş, soğuk havaya rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
Van Beşyol Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesini bekliyor. Miting alanını soğuğa rağmen dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı miting alanına gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından alana alınıyor.
Van'a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 13.30'da vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:54 Kaynak: İHA

Van, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel
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