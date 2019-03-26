Vanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor
1 saat önce
Vanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorVAN - Van'da binlerce vatandaş, soğuk havaya rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
Vanlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı bekliyor
VAN - Van'da binlerce vatandaş, soğuk havaya rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı bekliyor.
Van Beşyol Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın alana gelmesini bekliyor. Miting alanını soğuğa rağmen dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı miting alanına gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından alana alınıyor.
Van'a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 13.30'da vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:54 Kaynak: İHA
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