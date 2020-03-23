Vanlılar sokağa çıkmaya devam etti, banklar kaldırıldı - Son Dakika

VAN'da koronavirüs tedbirlerine rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam edince Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatı ile parklardaki banklar kaldırıldı.

Koronavirüse karşı yapılan 'evde kal' çağrısına rağmen Van'da vatandaşlar dışarı çıkmaya devam ediyor. Her türlü uyarıya rağmen vatandaşların sokak ve ceddeleri doldurması üzerine Büyükşehir Belediyesi, parklardaki bankları kaldırdı. Banklarda oturanlardan ise evlerine gitmeleri istendi.