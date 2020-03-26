Vanlılar zam fırsatçılığı yapan fırıncılar yerine halk ekmek istiyor - Son Dakika
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Vanlılar zam fırsatçılığı yapan fırıncılar yerine halk ekmek istiyor

6 saat önce

Van'da daha önceki yıllarda da çokça tartışılan halk ekmek uygulaması Tuşba Belediyesi eliyle ilçe sınırlarında kaldığı yerden devam ederken, halk korona virüs salgını ile mücadeleye destek vermek yerine fırsatçılık yapıp fiyatları yükselten fırıncılar yerine bütün ilçelerde halk...

Vanlılar zam fırsatçılığı yapan fırıncılar yerine halk ekmek istiyor, System.String[]

Van'da daha önceki yıllarda da çokça tartışılan halk ekmek uygulaması Tuşba Belediyesi eliyle ilçe sınırlarında kaldığı yerden devam ederken, halk korona virüs salgını ile mücadeleye destek vermek yerine fırsatçılık yapıp fiyatları yükselten fırıncılar yerine bütün ilçelerde halk ekmeği uygulamasının başlamasını istiyor.


Van'da daha önce 1 liraya satılan, korona virüs krizini fırsata çeviren fırıncıların önceki gün 1.25 TL'ye satmaya başladığı ekmeği, Tuşba Belediyesi Halk Ekmek büfeleri 80 kuruşa satıyor. Daha önce büyükşehir belediyesi ve diğer belediyelerin de gündemine aldığı fakat hayata geçiremediği, kentteki fırıncıların da ciddi tepki gösterdiği o uygulama Tuşba halkı tarafından sevinç ile karşılanırken uygulama saatlerinin de uzatılması istendi. Kent genelinde gramajı düşürülerek 1.25 TL'ye satılan ekmek yerine 80 kuruşa ekmek alan Tuşba sakinleri uygulamadan memnuniyetini dile getirirken diğer ilçe sakinleri de benzer uygulamanın her yerde hayata geçmesini istiyor. Son zamanlarda korona virüsü salgını nedeniyle tüm gıda ürünlerinin zam aldığı süreçte uygun fiyata ekmek almanın dar gelirli vatandaş için elzem olduğunu belirten vatandaşlar, uygulama için diğer belediyelere de çağrıda bulundu.


"Belediye başkanları halkı fırıncıların fırsatçılığından kurtarmalı"


Sosyal medya hesapları üzerinden fırıncılara tepki gösteren vatandaşlar, ekmek fiyatlarını daha önce rekabet yaparak indiren korona virüs krizini fırsat bilerek zamlı fiyatı uygulayan fırıncıları kınadı. Halk ekmek uygulamasının bütün ilçelerde yapılması gerektiğini ifade eden Vanlılar, "Devletin ve hükumetin çeşitli destek paketleri ile halkın sorunlarına çözüm ürettiği kriz döneminde fırsatçılık yaparak uygulanan ekmek zammını kınıyoruz. Halktan para kazanan fırıncılar şimdi fırsatçılık zammı ile halk düşmanlığı yapıyor. Tuşba Belediyesi'nden halk ekmek uygulaması ile üretilen ve 08.00-12.00 saatleri arasında halk ekmek büfelerinde satılan ekmeğin miktarını arttırmasını istiyoruz. Bir de Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan da halk ekmek çalışması başlatmalı" dediler.


"Fırsatçılık yapan fırıncılar değil halk ekmeği istiyoruz"


Fırın ve marketlerde rekabet doğrultusunda sürekli ekmek fiyatlar değişiyor. Bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirten Miraç Gülser, "Tuşba Belediyesi gibi bütün ilçelerde halk ekmeği uygulamasına geçilmeli, Van'da ekmek 75 kuruş mu? 80 kuruş mu? 1 lira mı? 1.25 lira mı? belli değil. Madem ekmeğin normal fiyatı 1.25 lira neden bu fiyata satılmıyor bunca zamandır. Korona virüsü var diye millet evinde işsiz oturuyor diye mi şimdi akıllara geldi ekmeğin 1.25 lira olması. Bu yapılan fırsatçılıktır. Depremde ekmeğin 5 lira olması, çadırların 30 lira olması gibi, maskelerin 5 kuruştan 10 lira olması gibi buda fırsatçılıktır. Dün ekmeği aldım 1 lira, bugün 1.25 liraya alıyorum. Fiyatı gerek 1.25 olsun gerekse de 1.50 lira. Bu zamanda insanların yaşanan salgında mağdur olmasından sonra akıllarına gelen zam uygulamasını kınıyorum. Yetkililerimize sesleniyorum her ilçede halk ekmeği uygulamasına geçilsin, halk ekmeği istiyoruz" diye konuştu.


"Halk ekmeği uygulaması iyi bir hizmet"


Halk ekmek konusunda açıklama yapan Ömer Kuşan isimli vatandaş ise "Tuşba Belediyesinin açtığı halk ekmek noktalarını gördüm ama alışverişimiz olmadı. Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi'nin bu konuda çalışma yapması dar gelirli vatandaşlar açısından gayet iyi olur. Tabi burada halk olması deyip geçmemek lazım. Ekmeğin sağlıklı olması ve temiz olmasına dikkat etmeleri lazım. Halkımız ve vatandaşımız bundan faydalanmasını istiyoruz. Biz olsun ya da başkası olsun 1 lira ya da 10 kuruş ekstradan cebinde para kalması vatandaş açısında avantaj. Oradan kaldığı parayı başka bir yere harcar. O yüzden diğer belediyelerinde bu konuda çalışma yürütmesi vatandaş açısında güzel olacaktır. Düne kadar ekmek alıyorduk bazı yerlerde 75 kuruş, bazı yerlerde 1 liraya bugün ise 1.25 lira bu hastalık zamanında bu çok yanlış bir durum, vatandaş 1.25 liradan ekmek alacağına 80 kuruşta alır ve bu iyi bir hizmet" İfadelerini kullandı. - VAN

Halk Ekmek, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:39 Kaynak: İHA

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