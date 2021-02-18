Son dakika! Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki yürüyüşü (3) - Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

Van'da, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesindeki Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenlendi.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksek Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kaymakamlar, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, CHP İl Başkanı Mehmet Kurukçu ve Gelecek Partisi Van il Başkanı Karabıyık, siyasi parti ve sivil toplum kuruşu temsilcileri ile vatandaşlar Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla, "Van teröre karşı tek yürek", "PKK bitecek acı dinecek", "Teröre karşı omuz omuza" pankartları açan kent sakinleri, çeşitli sloganlar atarak Hazreti Ömer Camisi avlusuna kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, 13 Türk vatandaşının teröristler tarafından kalleşçe şehit edildiği haberinin yüreklere acı düşürdüğünü söyledi.

Emperyalizm için maşalık vazifesini yürüten terör örgütü PKK'nın amacının can acıtmak ve yürek yakmak olduğunu belirten Uca, şunları kaydetti:

"Terörizmin ve teröristlerin hedefi insanlıktır, kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte yaşama irademizdir. Bu iradeyi bozmak adına yeni katliamlar yapmak, kan ve gözyaşı siyasetini devam ettirmek ve ülkemizde ve bölgemizde refaha, özgürlüğe ve kardeşliğe göz dikmek gibi hedefler peşinde olan eli kanlı terör örgütü ve onun başka sahalardaki uzantıları, büyük Türkiye'nin önünü kesmenin, milletimizin moralini bozmanın, kardeşlik hukukumuzu bitirmenin peşine düşmüştür. Ancak bu kalleş saldırı, terör örgütünün kaçacak hiçbir yerinin kalmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir. Büyük ve güçlü Türkiye, terör örgütlerine, onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit vermeyecektir."

Şehitler için camilerden selaların okunduğu yürüyüş, İl Müftüsü Ömer Keskin'in yaptığı duayla sona erdi. (3)