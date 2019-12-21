Vanlılardan kitap fuarına yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vanlılardan kitap fuarına yoğun ilgi - Son Dakika

Vanlılardan kitap fuarına yoğun ilgi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Kitap Fuarı" yoğun katılımla devam ediyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Kitap Fuarı" yoğun katılımla devam ediyor.

Kentteki Fuar Kongre Merkezi'nde 13 Aralık'ta kitapseverlere kapılarını açan fuar, 7'den 70'e her kesimden ilgi görüyor.

Bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve şiir dinletileri, panel ile söyleşilerin de yapıldığı fuarda, 300 yayın evinin standı yer alıyor.

Kitapseverler, 300 yazar ve şairin bulunduğu fuardan aldıkları kitapları da imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yazar Beyza Alkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yöre insanının fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Burada olmaktan oldukça memnunum. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir ilgi var. Her şey çok güzel gidiyor. Çok sıcak ve samimi bir ortam var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Fuarı ziyaret eden Alaattin Kızıltaş da yeni neslin kitaba ilgisinden memnun olduğunu aktararak, "Fuar çok mükemmel. Güzel bir ilgi var. Buradaki ortam adeta insanı büyülüyor." ifadelerini kullandı.

Fuar, yarın akşam sona erecek.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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