Vanlıları sahille buluşturacak yolda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

- Vanlıları sahille buluşturacak yolda çalışmalar devam ediyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, yeni yaptığı Çitören-Mollakasım Sahil Yolu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Van Gölü'nden daha fazla yararlanması ve sahil kesimlerinin turizme kazandırılması için var gücüyle çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde adeta dağı taşı dize getirerek, 'Yol Medeniyettir' sözünü hayata geçiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sezon başında Çitören-Mollakasım Sahil Yolu'nda başlatılan çalışmalar sürüyor. 9 kilometre uzunluğundaki yolun şu ana kadar 5,8 kilometrelik kısmında ham yol, yarma, dolgu, sanat yapıları, altyapı, stabilize ve menfez çalışması yapılırken, sezon sonuna kadar Mollakasım Mahallesi'ne kadar olan 9 kilometrelik yolun tamamlanması planlanıyor. 20 iş makinesi ve 10'larca personelin hummalı bir şekilde çalıştığı sahil yolu altyapı çalışmalarının ardından önümüzdeki yıl asfaltlanacak.

Çitören sahil yolu projesinde neler var?

Kentin turizm potansiyelini artırarak sahil kesimlerini cazibe merkezi haline getirecek olan Çitören-Mollakasım Sahil Yolu projesinde uluslararası yol standartlarında yapılan 30 metre genişliğindeki yolun yanı sıra doğayla iç içe yürüyüş yolları, sporseverlere hitap eden bisiklet yolları, Van Gölü'ne nazır seyir terasları, otopark ve dinlenme alanları gibi sosyal tesisler de yer alıyor.

Ayrıca, vatandaşları Van Gölü ile buluşturacak projenin tamamlanması ile birlikte Mollakasım Mahallesi'nin yolu yarı yarıya kısalırken, çalışmaların ikinci etabı ise Ayanıs ve Yeşilsu mahallerine kadar devam edecek.