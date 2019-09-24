Son Dakika Haberleri: Vanspor: 0-1
Son Dakika Spor Haber

Vanspor: 0-1

55 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Vanspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Vanspor: 0-1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Vanspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor'u Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda konuk etti. Deplasman ekibi, 49'uncu dakikada Murat Behram'ın kaydettiği gol ile ev sahibi Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ardından Vansporlu futbolcular galibiyeti doyasıya kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Balıkesirspor, Balıkesir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi
Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda İçel İdmanyurdu'na elendi! Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan dikkat çeken paylaşım! Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 22:26:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vanspor: 0-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]