Vanspor: 0-1
55 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Vanspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:31 Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Vanspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor'u Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda konuk etti. Deplasman ekibi, 49'uncu dakikada Murat Behram'ın kaydettiği gol ile ev sahibi Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Mücadelenin ardından Vansporlu futbolcular galibiyeti doyasıya kutladı.
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otobüsün altında metrelerce sürüklendi Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda İçel İdmanyurdu'na elendi! Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan dikkat çeken paylaşım! Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu