Vanspor FK asbaşkanlığına Adnan Bayram getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Vanspor FK asbaşkanlığına Adnan Bayram getirildi - Son Dakika Spor

Vanspor FK asbaşkanlığına Adnan Bayram getirildi

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'ta asbaşkanlığına Vanlı iş insanı Adnan Bayram getirildi.

Vanspor FK asbaşkanlığına Adnan Bayram getirildi, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'ta asbaşkanlığına Vanlı iş insanı Adnan Bayram getirildi.


Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan toplantı sonrasında yönetim kurulu üyesi Adnan Bayram asbaşkanlığa getirildi. Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "22.02.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği Kulüp asbaşkanlık görevine yönetim kurulu üyesi Adnan Bayram getirilmiştir" denildi. - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Adnan Bayram, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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