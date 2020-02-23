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Vanspor FK asbaşkanlığına Adnan Bayram getirildi
6 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'ta asbaşkanlığına Vanlı iş insanı Adnan Bayram getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'ta asbaşkanlığına Vanlı iş insanı Adnan Bayram getirildi.
Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan toplantı sonrasında yönetim kurulu üyesi Adnan Bayram asbaşkanlığa getirildi. Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, "22.02.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği Kulüp asbaşkanlık görevine yönetim kurulu üyesi Adnan Bayram getirilmiştir" denildi. - VAN
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