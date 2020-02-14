Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi - Son Dakika Spor

Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın oynanması planlanan Vanspor FK-Ergene Velimeşespor müsabakası olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın oynanması planlanan Vanspor FK- Ergene Velimeşespor müsabakası olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Vanspor FK, Van Atatürk Stadı'nda yarın Ergene Velimeşespor ile karşılaşacaktı. Ancak kentte günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi. - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Ergene, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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