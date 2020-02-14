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Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi
6 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın oynanması planlanan Vanspor FK-Ergene Velimeşespor müsabakası olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın oynanması planlanan Vanspor FK- Ergene Velimeşespor müsabakası olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Vanspor FK, Van Atatürk Stadı'nda yarın Ergene Velimeşespor ile karşılaşacaktı. Ancak kentte günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi. - VAN
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