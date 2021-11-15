SPOR Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu - Son Dakika

SPOR Vanspor'un yeni başkanı Mehmet Avcı oldu

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Silahtaroğlu Vanspor'da başkan Seyithan İzsiz'in istifasından sonra, Asbaşkan Mehmet Avcı, yönetim kurulunun kararıyla kulüp başkanlığına seçildi.

Avcı, "Van'ın bütün dinamikleri bu noktada birleştirebilirsek Vanspor, bölge için çok önemli bir güç merkezidir. Bundan sonraki süreçte Vanspor için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Kulüp Başkanı Seyithan İzsiz'in istifasından sonra, kulüp başkanlığına Mehmet Acvı getirildi. Yönetim kurulunun kararıyla başkanlığa seçilen Avcı, bir otelde düzenlediği basın toplantısında Vanspor'un geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Avcı, kulüp başkanı Seyithan İzsiz'in istifasından sonra Vanspor'da yeni görevlendirmeler yapıldığını ve bu görevlendirmelerde kendisinin kulüp başkanı seçildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Son zamanlarda yaklaşık 10 gündür Vanspor'un faydasına olmayan konularla gündeme geldiğimiz için hem sizlerden, hem de değerli kamuoyundan özür diliyoruz. Bizler Vanspor'un iyi bir seviyede olmasını, iyi bir noktaya gelmesini arzu ederek, bu süreçte Vanspor'un olağan kongrelerinde adayların çıkmaması ve yaşanan problemleri de kendimiz de tespit ettiğimiz için İstanbul, Ankara ve Van'dan farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ile bir araya gelip, Vanspor'un yönetim kuruluna talip olduk. Göstermiş olduğumuz gayret önemli bir fedakarlığın göstergesi. Bizler, bu arkadaşların bir Vefa grubu olarak da anılmasını isteyerek de böyle bir yapıyı kurduk. Vanspor çok güllük, gülistanlık bir yapı değildi. Vanspor'un kendi içerisinde zaten önemli problemleri vardı. Futbolcular, teknik heyet ve ekonomik açıdan zaten problemleri ile boğuşan bir yapıydı. Vefa grubundaki her bir arkadaşımız, bu yapının zaten problemli olacağını ve bizler de bu problemlerle boğuşmak için bir araya geldiğimizi tekrardan kamuoyuna açıklamış olayım. Bizler, bu yönetimi oluştururken şampiyonluk hedefiyle bu yönetim kurulunu oluşturmadık. Öncelikle bu takımın bu ligde kalabileceği şekilde, bütün tedbirleri alabilecek düzeyde hareketle yola çıktık. Oyuncularımızın, teknik heyetimizin, taraftarlarımızın güzel bir birlikteliğiyle oluşan sinerji sahaya çok güzel bir şekilde yansıdı ve bu yansımanın da sonucunda yaklaşık 8 haftada liderlik pozisyonuna taşımış olduk. Bu liderlik tabii ki hedefleri biraz daha farklı noktaya taşıyabilir ve biz bunları da yine anlayışla karşılıyoruz. Bunun devamını sağlamak için de elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyoruz. Vanspor, bizler için ne kadar önemliyse Van'ın bütün dinamikleri için daha fazla önemli olduğunun bilincindeyiz. Bizler bu bilinçle bu sorumluluğu alıp bu yola devam ettik. Biz kulüp başkanlığından istifa eden sayın Seyithan İzsiz'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler önümüze bakmamız lazım."

Vanspor'un bir reklam yeri değil, bir gönüllülük yeri olduğunu anlatan Avcı, "Burada Van'ın bütün dinamikleri bu noktada birleştirebilirsek Vanspor, bölge için çok önemli bir güç merkezidir. Bundan sonraki süreçte Vanspor için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda kenti bütün dinamiklerinin de manevi desteğine ihtiyacımız var. Van Spor, bundan sonraki süreçte birleştirici bir güç olacak" dedi.