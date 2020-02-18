VANTB Başkanı Süer:

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, Doğuya özel yüzde 10 prim desteğiyle şimdi şeker pancarının daha çok kazandıracağını söyledi.



Erciş Şeker Fabrikası, bu yıl şeker pancarı ekecek üreticilere ton başına net 300 TL ilave olarak yüzde 10 daha (30 TL) prim desteği verecek. 2020 yılı için firesi düşürülmüş yüzde 16 polar şeker ihtiva eden net 1 ton A kotası şeker pancarının baz alım avans fiyatı 300 TL olduğu kaydedildi. 16 polar değerden sonra her bir puan için 18.75 kuruş ilaveten para ödenecek. Van Gölü Havzası ortalama şeker varlığı 16 ile 21 arası değişirken, yaklaşık değerin yüzde 18 civarında olduğu belirtildi.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, A kotası pancar birim fiyatının yüzde 10'u oranında ilave pancar üretim teşvik primi verileceğini duyurdu. Süer, ortak çalışmaları neticesinde daha önce uygulanan 40 bin tonluk üretim kotasının 80 bin tona çıkartılmasının çiftçiler için sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Göreve geldikleri ilk andan itibaren müşterek çalışma ve ortak aklı önemseyerek kurum, kuruluş ve STK'lar ile sık sık bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Süer, bölgenin ancak çok çalışma ve üretimle kalkınabileceğini, alternatif ürün yetiştiriciliği ve devletin şeker fabrikalarına tanıdığı imtiyazlarla çiftçinin ekimden önce ne kazanacağını bildiğini belirtti. Çiftçilere gübre, tohum, ekim, sulama, ilaç, çapa, söküm avansı ile nakliye avantajı sunulduğunu da belirten Başkan Süer, "Hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilen ürünün yüzde 17'si oranında küspe ücretsiz veriliyor. Küspe ihtiyacı olmayan üreticilere ise ton başına 2019 yılında uygulanan 90 TL'lik fiyat uygulanarak ek bir fırsat sağlandı" dedi.



"Daha fazla ekim olmalı"



Yüzde 10'luk pancar üretim teşvik priminin kalıcı olarak devam etmesi için fazla ekim yapılması gerektiğini dile getiren Süer, "Yeteri kadar ekim ve üretim olmaması durumunda bu teşvik primi sonraki yıllarda kaldırılabilir. Ayrıca üreticilerimizin küspe bedeli, şirketin ekonomik durumuna göre mayıs veya haziran ayı sonu itibariyle nakit olarak ödenecek. Çiftçilerimiz prim desteği ile ilgili ayrıntılı bilgiye Erciş Şeker Fabrikasından ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. - VAN