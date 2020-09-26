VANTB ve Van YYÜ arasında iş birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

VANTB ve Van YYÜ arasında iş birliği toplantısı yapıldı

Van Ticaret Borsası (VANTB) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) arasında iş birliği toplantısı yapıldı.

VANTB ve Van YYÜ arasında iş birliği toplantısı yapıldı, System.String[]

Van Ticaret Borsası (VANTB) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) arasında iş birliği toplantısı yapıldı.

Van Ticaret Borsası'nda gerçekleşen toplantıda üniversite ile Van Ticaret Borsası arasında yapılacak işbirliği alanları masaya yatırıldı. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak, Doç. Dr. Ösmetullah Arvas, Dr. Öğretim Üyesi Şakir İşleyen, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Meclis Başkanı Muzaffer Bilen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gıyasettin Kundakçı ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Özbek katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile geçmişten bu yana devamlı dirsek temasında olduklarını, pek çok başarılı projeyi hayata geçirdikleri belirten VANTB Başkanı Süer, üniversitenin en önemli paydaşları arasında olduğunu vurguladı. Tarım ve hayvancılığın bölgenin gelişimi için en değerli hazinelerden biri olduğuna değinen Başkan Süer, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu şiarla, şevkle çalışıyoruz" dedi.

Van özelinde bölgenin tarım ve hayvancılığına ilişkin mevcut durum analizinin yapıldığı ve sorunların değerlendirildiği toplantıda müşterek çalışmaların devamlılığı konusunda söz birliğine varıldı. Van YYÜ'nün Van'daki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf sanatkarlar, sanayiciler ve diğer kesimlerle yakın ilişkisinin bulunduğuna dikkat çeken Rektör Şevli, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi güçlü akademik kadrolarına sahip su ürünleri, veteriner ve ziraat fakülteleri ile lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yanısıra, tarım ve hayvancılık alanında bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesi için birçok araştırma ve uygulama merkezi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma İşletme Müdürlüğünü bünyesinde oluşturmuştur. Üniversite olarak ilimizin gelişimine yönelik her çalışmaya azami katkı sunmaya gayret ediyoruz. Van Ticaret Borsası ile üniversitenin birçok önemli başlıkta iş birliği yapabileceği ortaya çıktı. VANTB'nin çalışma alanı dahilinde olan tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok alanda önemli katkılar sunmamız mümkün görünmektedir. Bu kapsamda da fayda sağlayacağımıza inanıyoruz. VANTB ile işbirliği çerçevesinde Van'ın ve bölgenin kalkınmasına da destekleyeceğimize inanıyoruz. Üniversitenin akademik birikiminin şehrin ve bölgenin kalkınması için son derece önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Toplantı esnasında katılımcılara Van Ticaret Borsası'nın güncel projeleri hakkında bilgilendirme sunumu da yapıldı. Ziraat Mühendisi Zooteknist Okan Öntürk tarafından bölgede hayvancılığın gelişimini ve istihdamı arttırmayı hedefleyen, kayıtdışı üretimi engelleyerek, sütü hijyenik ve sağlıklı koşullarda üreticiyle buluşturmayı amaçlayan 'VANTB Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi Fizibilite' sunumu yapıldı. Üzerinde titizlikle çalıştıkları projenin fizibilite sürecinde bölgeleri karış karış gezerek incelemelerde bulunduklarını, karşılaştırma yaptıklarını belirten Başkan Süer, gelinen noktada artık projelerinin somut adımlarını atmaya hazırlandıklarını ifade etti. Süer toplantıda ayrıca YYÜ ile ortaklaşa yapılan Bal Paketleme Projesi ve diğer çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Toplantı sonrası Rektör Şevli'ye VANTB başkanı Nayif Süer tarafından günün anısına plaket takdim edildi. - VAN

VANTB ve Van YYÜ arasında iş birliği toplantısı yapıldı
VANTB ve Van YYÜ arasında iş birliği toplantısı yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ticaret, Yyü, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi VANTB ve Van YYÜ arasında iş birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt: Onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti "Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı Kaza sonrası iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı         
18:25
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz         
16:44
Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı Hülya Avşar'ın Ayvalık'ta Çiçek Adası'nı satın alacağı iddiası yalanlandı         
16:18
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı         
10:52
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 19:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: VANTB ve Van YYÜ arasında iş birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei