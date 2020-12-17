VANTB ve Ziraat Bankası arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Protokolü" imzalandı

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve Ziraat Bankası Van Girişimci Şube Müdürü Emre Öztürk arasında "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Protokolü" imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından imzalanan 'Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü' sonrasında Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve Ziraat Bankası Van Girişimci Şube Müdürü Emre Öztürk arasında da imzalanan protokolle borsa üyeleri ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanına kavuşacak. Protokol töreni sonrası açıklama yapan VANTB Başkanı Nayif Süer, "Projenin ana amacı, tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup, böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir. Söz konusu hizmet ile Ziraat Bankası'nın üye iş yeri ve kurumsal kart alt yapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunulacak, böylece alıcı ve satıcılar kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturulabileceklerdir. Üyelerimizin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreci daha rahat atlatabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pandemi sürecinden tüm sektörler etkilendi. Bu proje ile nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacı karşılanacak, üretimde ve ticarette de devamlılık sağlamış olacak. Bankkart Başak üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır. Bu vesileyle başta Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, nezdinde projede emeği geçen herkese şahsım ve camiamız adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - VAN