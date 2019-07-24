Son Dakika Haberleri: VANTSO'dan İHA'ya ziyaret
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VANTSO'dan İHA'ya ziyaret

40 dakika önce

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret ettiler.

VANTSO'dan İHA'ya ziyaret, System.String[]
Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret ettiler.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fezvi Çeliktaş, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla İHA Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz tarafından karşılanan heyetle, bir süre gündem ve basının sorunlarını konuşuldu. Karşılıklı sohbetin ardından misafirler diğer ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere ayrıldılar. - VAN
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:28 Kaynak: İHA
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