VANTSO'dan seçim açıklaması - Son Dakika

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, oda seçimlerine 1,5 yıldan fazla bir süre kalmış olmasına rağmen kentin gündeminin seçimlerle meşgul edilmesinin çalışmaları tıkadığını belirtti.

VANTSO'dan yapılan açıklamada, "Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini gündeme taşıyarak meşguliyet oluşturulduğu kamuoyumuz tarafından bilinmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; tüm Türkiye'de olduğu gibi Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri de, Yargı gözetiminde, Kanun ve İlgili Yönetmelikler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Oda seçimlerine 1,5 yıldan daha fazla bir süre var iken, ilimizin gündemini seçim çalışmaları ve söylentileri ile tıkamanın hiç kimseye faydası yoktur. Kaldı ki şehrimiz pandemi sürecinin ekonomik sıkıntılarını her alanda yaşarken, kentin çözüm bekleyen birçok sorunu varken, gerçeği yansıtmayan bu tür söylentileri yaymanın, üyelerimizi seçim söylentileri ile meşgul etmekten ve kutuplaşmalara neden olmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak seçilmiş tüm organlarımız ile birlikte, sadece üyelerimizin değil, şehrin bütün problemlerine çözüm sunmaya çalışarak, her insanına değer katmaya, onlara daha yaşanılır ve sorunlardan arındırılmış bir şehir sunmak için elimizden geleni yapmaya çalışmaktayız. Kıymetli üyelerimiz ve kamuoyumuz bilmelidir ki; Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 5174 Sayılı Kanunun Organ Seçimleri Yönetmeliği çerçevesinde seçim takvimi esas alınarak gerçekleşecektir. Buna bağlı olarak da odamızın önümüzdeki 2 yıla yakın süreç içerisinde herhangi bir seçim gündemi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - VAN