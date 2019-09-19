VANTSO ve VANESOB heyeti, engelli çocukların gönüllerine dokundu

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (VANESOB)bir heyet, İpekyolu Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.



VANESOB Başkanı İsa Berge, VANTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Değer, Van Terziler Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Demirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ve Gevaş Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Yaşar Yamaç'tan oluşan heyeti kuruluş müdürü Fikret Yavuz ve yardımcısı Yıldız Tekin karşıladı. Burada konuşan VANESOB Başkanı İsa Berge, "Böyle bir kurum Van'ımızın adeta yüz akıdır. Engelli çocukların buraya gelip gün boyunca eğitim alabildiği ve aynı zamanda eğlenebildiği bir mekana sahip olması çok güzel. Aileler çocuklarını böyle güvenli bir yere vermenin huzurunu yaşıyor. Çocuklar burada çok mutlular ve harika zaman geçiriyorlar. Çocukların gönlüne dokunmak bizler için bambaşka bir duygu oldu" dedi.



"Bu kurum Van için büyük bir şans"



VANTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Değer ise, ziyaretten son derece keyif aldığını dile getirerek, "Bu çocukların mutluluğu bizlerin gönül dünyasını zenginleştirdi. Engelli çocukların en güzel zamanlarını geçirdiği böyle güzel bir merkezin Van'da olması bizler için büyük bir şans. Türkiye'de örneği çok az olan bu kurumumuzun kıymetini bilmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



VANTSO ve VANESOB heyeti, engelli çocuklara hizmet veren Müdür Fikret Yavuz, Müdür Yardımcısı Yıldız Tekin ve tüm personele teşekkür etti.



Kuruluşu gezen heyet, kurumun her köşesine adeta hayran kaldı. Çocuklarla sohbet eden heyet, adeta çocukların gönlüne dokundu. Bireysel eğitim, ahşap yakma atölyesi, eğlence atölyesi, el becerileri atölyesi, güzellik ve saç bakım eğitimi, özel eğitim uygulamaları, temel bilgisayar eğitimi, resim atölyesi, sabun ve kokulu taş atölyesi, işaret dili eğitimi, müzik atölyesi, filografi atölyesi, fitness salonu, hobi bahçesi ve sera uygulama alanı olmak üzere kurumun tamamını gezen heyet, hizmetlerden son derece memnun kaldı. Heyet tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - VAN